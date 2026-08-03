Detenido un empleado de una tienda de telefonía en Candelaria por estafar más de 13.500 euros
Se le acusa de estafa, usurpación de estado civil y falsedad documental
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 34 años de Candelaria (Tenerife), como presunto autor de delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsedad documental por, supuestamente, utilizar datos personales de clientes de una tienda de telefonía para contratar de forma fraudulenta la financiación de teléfonos móviles cuyo valor supera los 13.500 euros.
La Guardia Civil ha informado este lunes de que la investigación se inició tras la denuncia de uno de los perjudicados, que detectó en su cuenta bancaria el cobro de las cuotas correspondientes a la financiación de un teléfono móvil de alta gama que, según manifestó, nunca había adquirido ni autorizado.
Las pesquisas permitieron descubrir la existencia de varios contratos de financiación formalizados presuntamente sin el consentimiento de los clientes de un establecimiento de telefonía ubicado en Candelaria, utilizando para ello sus datos personales.
Según la Guardia Civil, el detenido, empleado del comercio, accedía presuntamente a la base de datos de clientes para formalizar esas financiaciones fraudulentas y, posteriormente, vendía los terminales a otro establecimiento especializado en la compraventa de teléfonos móviles, aportando documentación falsa para justificar su procedencia.
El perjuicio económico detectado hasta el momento supera los 13.500 euros, si bien la investigación continúa abierta, ya que los agentes no descartan la existencia de más personas afectadas por la misma modalidad de estafa.
La Guardia Civil ha recomendado revisar periódicamente los movimientos bancarios y los contratos asociados a servicios de telefonía para detectar posibles financiaciones no autorizadas y, en caso de apreciar cualquier irregularidad, comunicarla de inmediato a la entidad financiera, a la compañía telefónica y presentar la correspondiente denuncia.
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