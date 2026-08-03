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Más de una decena de fuegos de rastrojos durante el fin de semana en Tenerife: este es el balance de los bomberos

Uno de los más destacados tuvo lugar este domingo en el Barranco de Santos

Un bombero interviniendo en un incendio.

Un bombero interviniendo en un incendio. / @BomberosTf

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Santa Cruz de Tenerife

Bomberos de Tenerife intervino durante el fin de semana en más de una decena de fuegos de rastrojos, según ha informado en sus redes sociales.

De ellos, uno de los más destacados ocurrió este domingo, sobre las 20:00 horas, en el Barranco de Santos.

Por su parte, el sábado, también poco antes de las 20:00 horas, los bomberos del parque de Güímar fueron requeridos para intervenir en un incendio de rastrojos en la subida de Los Loros, en Candelaria.

Efectivos sofocando el fuego en la subida de Los Loros.

Efectivos sofocando el fuego en la subida de Los Loros. / @BomberosTf

Los efectivos colaboraron en las labores de extinción del conato junto a la Guardia Civil, la Policía Canaria, la Policía Local, el CECOPIN y BRIFOR.

Otro de los casos sucedió en la madrugada de este lunes, alrededor de la 01:30 horas, cuando los bomberos de Santa Cruz de Tenerife fueron alertados de un incendio de rastrojos en las inmediaciones de la antigua Facultad de Bellas Artes. Una vez en el lugar, procedieron a la rápida extinción del fuego.

Otros fuegos

Por otro lado, en la madrugada de este domingo, sobre la 01:10 horas, bomberos del parque de Santa Cruz actuaron en un incendio en una vivienda abandonada en la zona de Montaña de Taco. En este caso, extinguieron el conato y realizaron labores de enfriamiento.

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Durante este fin de semana también se incendió un vehículo abandonado en la carretera Campo de Golf (TF-235) y hubo un fuego de residuos y un colchón en La Gallega.

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