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Un furgón fúnebre y un coche de alquiler implicados en una colisión frontal en Tenerife

Dos hombres resultaron heridos en el accidente de tráfico ocurrido cerca del Hospital del Norte

Colisión frontal en Icod

Colisión frontal en Icod / El Día

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Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un furgón fúnebre y un vehículo del alquiler estuvieron implicados este jueves en una colisión frontal ocurrida en el norte de Tenerife.

En el accidente de tráfico dos hombres resultaron heridos y fueron atendidos por personal sanitario de dos ambulancias.

Colisión frontal en Icod de los Vinos

Colisión frontal en Icod de los Vinos / El Día

El siniestro vial se produjo a las 14:30 horas en la carretera general (TF-5), en las proximidades del acceso al Hospital del Norte, en el municipio de Icod de los Vinos.

Recursos sanitarios

La sala operativa del 1-1-2 activó a diversos recursos, como a agentes de la Policía Local, guardias civiles de Tráfico, bomberos de Tenerife del parque de Icod, así como a una ambulancia de soporte vital básico y otra sanitarizada.

Uno de los afectados, de 41 años de edad, sufrió una cervicalgia de carácter leve y contusión por el efecto del cinturón en la colisión.

Ninguno de ellos quedó atrapado, por lo que no fue necesario que los bomberos realizaran trabajos de excarcelación de las víctimas.

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El otro perjudicado sufrió lesiones similares. Ambos fueron trasladados a Urgencias de Hospiten Bellevue, en el municipio del Puerto de la Cruz.

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