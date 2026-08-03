Un furgón fúnebre y un coche de alquiler implicados en una colisión frontal en Tenerife
Dos hombres resultaron heridos en el accidente de tráfico ocurrido cerca del Hospital del Norte
Un furgón fúnebre y un vehículo del alquiler estuvieron implicados este jueves en una colisión frontal ocurrida en el norte de Tenerife.
En el accidente de tráfico dos hombres resultaron heridos y fueron atendidos por personal sanitario de dos ambulancias.
El siniestro vial se produjo a las 14:30 horas en la carretera general (TF-5), en las proximidades del acceso al Hospital del Norte, en el municipio de Icod de los Vinos.
Recursos sanitarios
La sala operativa del 1-1-2 activó a diversos recursos, como a agentes de la Policía Local, guardias civiles de Tráfico, bomberos de Tenerife del parque de Icod, así como a una ambulancia de soporte vital básico y otra sanitarizada.
Uno de los afectados, de 41 años de edad, sufrió una cervicalgia de carácter leve y contusión por el efecto del cinturón en la colisión.
Ninguno de ellos quedó atrapado, por lo que no fue necesario que los bomberos realizaran trabajos de excarcelación de las víctimas.
El otro perjudicado sufrió lesiones similares. Ambos fueron trasladados a Urgencias de Hospiten Bellevue, en el municipio del Puerto de la Cruz.
- Señorita Chichi irrumpe en la avenida de Anaga como nuevo referente Lgtbiq+ en Santa Cruz de Tenerife
- El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria por su cocina canaria de siempre y sus precios económicos
- Un año del asesinato de Alberto González Padrón en Tenerife: la justicia busca más tiempo para la investigación
- Santa Cruz de Tenerife recuperará la vida en las Ramblas con actividades, puestos de flores y 'mesas de picnic
- Canarias se prepara para afrontar los días más duros del episodio de calor: el termómetro rozará los 40 grados
- Canarias activa la prealerta por viento: Tenerife podría registrar rachas de hasta 80 km/h este domingo
- Arde Bogotá se quita “la espinita” con el público tinerfeño en La Laguna
- Granadilla de Abona pone orden en las 2.000 viviendas vacacionales con un plan de inspecciones