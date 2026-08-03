Un furgón fúnebre y un coche de alquiler implicados en una colisión frontal en Tenerife

Un furgón fúnebre y un vehículo del alquiler estuvieron implicados este jueves en una colisión frontal ocurrida en el norte de Tenerife.

En el accidente de tráfico dos hombres resultaron heridos y fueron atendidos por personal sanitario de dos ambulancias.

Colisión frontal en Icod de los Vinos / El Día

El siniestro vial se produjo a las 14:30 horas en la carretera general (TF-5), en las proximidades del acceso al Hospital del Norte, en el municipio de Icod de los Vinos.

Recursos sanitarios

La sala operativa del 1-1-2 activó a diversos recursos, como a agentes de la Policía Local, guardias civiles de Tráfico, bomberos de Tenerife del parque de Icod, así como a una ambulancia de soporte vital básico y otra sanitarizada.

Uno de los afectados, de 41 años de edad, sufrió una cervicalgia de carácter leve y contusión por el efecto del cinturón en la colisión.

Ninguno de ellos quedó atrapado, por lo que no fue necesario que los bomberos realizaran trabajos de excarcelación de las víctimas.

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El otro perjudicado sufrió lesiones similares. Ambos fueron trasladados a Urgencias de Hospiten Bellevue, en el municipio del Puerto de la Cruz.