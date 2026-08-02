Un incendio de vegetación y restos acumulados en el Barranco de Santos genera un gran columna de humo en Santa Cruz de Tenerife
Bomberos del Consorcio de Tenerife y Policía Local intervinieron en el fuego, declarado junto a la rotonda que conecta con la vía del interior del barranco
Un incendio de vegetación y restos acumulados registrado en la tarde de este domingo en el Barranco de Santos, en Santa Cruz de Tenerife, ha generado una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la capital.
Según ha informado RTVC, el fuego se originó en las inmediaciones de la rotonda que distribuye el tráfico entre la avenida Venezuela y la vía que discurre por el interior del barranco, lo que llamó la atención de numerosos conductores y vecinos que se encontraban por la zona.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que actuaron para controlar las llamas y garantizar la seguridad en el entorno.
Según la información disponible, el incendio afectó a vegetación y restos acumulados en el barranco. Los bomberos lograron controlar el fuego y continuaban con las labores de extinción para evitar que pudiera reactivarse.
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