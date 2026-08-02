Dos heridos tras una colisión entre dos vehículos en El Rosario, Tenerife

Dos personas han resultado heridas este domingo tras una colisión entre dos vehículos registrada en la vía de acceso a Bocacangrejo, en el municipio de El Rosario, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El accidente se produjo sobre las 13:41 horas, momento en el que el 112 recibió una alerta comunicando que dos turismos habían colisionado y que varias personas precisaban asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, además de agentes de la Guardia Civil, la Policía Local y personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

El personal sanitario atendió a un hombre que presentaba un traumatismo abdominal de carácter moderado, salvo complicaciones. Tras ser estabilizado en el lugar del accidente, fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Asimismo, una mujer sufrió una cervicalgia y policontusiones de carácter leve, por lo que fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Parque.

Una vez atendidos los heridos, la Guardia Civil y la Policía Local colaboraron en el dispositivo de emergencia y se hicieron cargo de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Por su parte, el personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife llevó a cabo labores de limpieza de la calzada para restablecer la circulación con normalidad tras el accidente.