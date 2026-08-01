Roba en una tienda y lo atrapan con el botín mientras esperaba la guagua

Un delincuente con numerosos antecedentes penales a sus espaldas protagonizó en la noche de este miércoles un nuevo intento de asalto en un establecimiento del centro comercial Las Terrazas, en el límite municipal entre Las Palmas de Gran Canaria y Telde. Sin embargo, los planes de este criminal reincidente se vieron frustrados cuando la Policía Nacional lo atrapó con el botín en la mano mientras esperaba a que llegara su guagua en una parada situada en las inmediaciones del recinto.

Los hechos tuvieron lugar sobre las once de la noche, una hora después de que el local de artículos de hogar donde ocurrió el incidente echase el cierre. Las cámaras de seguridad del negocio captaron cómo el varón, de nacionalidad española, fracturaba la puerta acristalada del comercio para acceder a su interior.

El detenido permaneció varios minutos dentro del establecimiento para llevarse tres cajas de caudales con el dinero destinado al fondo de cambio. Cada una de ellas guardaba 150 euros. Además, sustrajo otros productos destinados a la venta de diverso valor económico. Cuando acabó de reunir todo lo que quería, abandonó el lugar con varias bolsas en las manos.

Logró llevarse 450 euros

La Sala CIMACC 091 recibió el aviso de que se estaba produciendo un robo en una de las tiendas del centro comercial y varias patrullas de Seguridad Ciudadana se desplazaron de inmediato hasta el local para comprobar lo ocurrido y localizar al responsable.

El personal de seguridad del recinto informó a los agentes sobre la posible huida del autor y las características físicas del sospechoso. A raíz de estos datos, una de las patrullas logró localizar al presunto autor en una parada de guaguas cercana. El individuo llevaba consigo tres bolsas pertenecientes al establecimiento donde se había producido el robo.

De forma paralela a la localización del sospechoso, otros agentes continuaron con la investigación en el centro comercial. Entre las diligencias que llevaron a cabo, revisaron las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia del negocio afectado.

Las grabaciones, junto con los objetos recuperados en poder del sospechoso, constituyeron algunos de los principales indicios utilizados por los investigadores para motivar su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Pase a disposición judicial

El sospechoso cuenta además con una veintena de detenciones anteriores relacionadas con distintos hechos delictivos, como hurtos, atentados o amenazas. De hecho, en el momento de su arresto estaba sometido a medidas cautelares impuestas por un juez dentro de otra causa relacionada con un delito de robo con fuerza. El instructor había acordado la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comunicar previamente cualquier desplazamiento fuera de la Isla al tribunal competente.

Tras la finalización de las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial para continuar con la tramitación del procedimiento.

La Policía Nacional destacó que la resolución del caso fue posible gracias a la colaboración entre los distintos recursos implicados en la intervención. En concreto, subrayó el trabajo conjunto desarrollado por la Sala CIMACC 091, las patrullas de Seguridad Ciudadana y el personal de seguridad del centro comercial.

Otros asaltos en el centro comercial

Según el cuerpo policial, esta coordinación permitió localizar al presunto autor en un corto espacio de tiempo, recuperar el dinero y los efectos sustraídos y avanzar rápidamente en el esclarecimiento de los hechos.

El recinto ya fue objeto de otro asalto el pasado mes de junio, cuando cinco encapuchados se colaron en una joyería con los rostros cubiertos con pasamontañas, guantes para evitar dejar huellas y armados con mazas. Se llevaron artículos valorados en más de 120.000 euros y huyeron en un coche robado. Sin embargo, a mediados de julio, la Policía Nacional detuvo a cuatro de los implicados y logró identificar a todos los miembros de la banda, dos de los cuales se encontraban ya en prisión por otros delitos.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas