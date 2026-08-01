Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaMás control en BenijoAparcamientos en Santa CruzTMT La PalmaCD TenerifeTiempo en Tenerife'Helados del Teide'Tenerife Urbano
instagramlinkedin

Un motorista en estado crítico al sufrir una caída a su paso por Guía de Isora

El hombre, de 31 años, sufrió politraumatismos graves y fue evacuado en helicóptero desde la carretera de acceso a Vera de Erques, Guía de Isora, hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria

Imagen de la moto del herido al salirse de la vía a su paso por Guía de Isora, Tenerife

Imagen de la moto del herido al salirse de la vía a su paso por Guía de Isora, Tenerife / E.D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista de 31 años ha resultado herido en estado crítico este sábado tras sufrir una salida de vía en la TF-465, en la carretera de acceso a Vera de Erques, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora.

El accidente se produjo sobre las 11:36 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta informando de que un motorista se había salido de la calzada en esta vía.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia, una ambulancia sanitarizada y el helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de la Guardia Civil y del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

El motorista tuvo que ser evacuado en el helicóptero medicalizado del SUC

El personal sanitario asistió al afectado, que presentaba politraumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizado en el lugar del siniestro, fue evacuado en estado crítico en el helicóptero medicalizado del SUC, que tomó tierra en una zona próxima al accidente, hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde quedó ingresado.

Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico, aseguró la zona y abrió la correspondiente investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Asimismo, operarios del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife llevaron a cabo labores de limpieza de la calzada para restablecer la seguridad en la vía.

Noticias relacionadas

Un nuevo accidente en la carretera de La Chiquita

El siniestro vuelve a poner el foco sobre la carretera de La Chiquita, acceso a Vera de Erques, donde se han registrado varios accidentes en los últimos años. Este nuevo incidente se suma a la lista de siniestros ocurridos en esta vía del sur de Tenerife, conocida por su trazado sinuoso y frecuentada por motoristas y ciclistas durante los fines de semana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Advertencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: multará a quienes accedan a la playa de Benijo
  2. Desalojan a más de 70 bañistas en Benijo, la playa de Santa Cruz de Tenerife cerrada por peligro de desprendimientos
  3. Cambios en las guaguas de Santa Cruz este sábado: más servicios para volver de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce
  4. Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ascienden a 18 las personas muertas intentando llegar a nado a la ciudad española
  5. Santa Cruz de Tenerife pretende pagar 10 millones a Emmasa para evitar más sentencias por las tarifas del agua
  6. Vandalismo contra los taxis en Santa Cruz de Tenerife: lanzan piedras a los vehículos en Valleseco
  7. El Cabildo de Tenerife suelta lastre en sus participaciones en empresas: abandona Bodegas Insulares tras 35 años como socio
  8. La Universidad de La Laguna cierra 65 espacios y monitoriza otros 62 por altos niveles de gas radón

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

Un motorista en estado crítico al sufrir una caída a su paso por Guía de Isora

Un motorista en estado crítico al sufrir una caída a su paso por Guía de Isora

Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"

Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"

Italia impulsa una ley para que la policía pueda usar el reconocimiento facial masivo con IA de "todas las personas"

Italia impulsa una ley para que la policía pueda usar el reconocimiento facial masivo con IA de "todas las personas"

La playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, recupera el carril bus este fin de semana por la ola de calor y registra largas retenciones de tráfico

La playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, recupera el carril bus este fin de semana por la ola de calor y registra largas retenciones de tráfico

El funcionamiento del carril bus genera colas para acceder a la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife

Colas por el carril bus en la playa de Las Teresitas

Colas por el carril bus en la playa de Las Teresitas

Santa Cruz de Tenerife recoge 999.700 kilo de materia orgánica en el primer semestre

Santa Cruz de Tenerife recoge 999.700 kilo de materia orgánica en el primer semestre
Tracking Pixel Contents