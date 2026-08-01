Un motorista en estado crítico al sufrir una caída a su paso por Guía de Isora

Un motorista de 31 años ha resultado herido en estado crítico este sábado tras sufrir una salida de vía en la TF-465, en la carretera de acceso a Vera de Erques, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora.

El accidente se produjo sobre las 11:36 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta informando de que un motorista se había salido de la calzada en esta vía.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia, una ambulancia sanitarizada y el helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de la Guardia Civil y del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

El motorista tuvo que ser evacuado en el helicóptero medicalizado del SUC

El personal sanitario asistió al afectado, que presentaba politraumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizado en el lugar del siniestro, fue evacuado en estado crítico en el helicóptero medicalizado del SUC, que tomó tierra en una zona próxima al accidente, hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde quedó ingresado.

Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico, aseguró la zona y abrió la correspondiente investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Asimismo, operarios del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife llevaron a cabo labores de limpieza de la calzada para restablecer la seguridad en la vía.

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