Apagado un conato de incendio en Arafo, junto a la carretera de Los Loros

Un conato de incendio forestal declarado durante la tarde de este sábado en el municipio de Arafo, en el sureste de Tenerife, ha quedado controlado y prácticamente extinguido, según han informado fuentes policiales.

El fuego se originó en las inmediaciones del mirador de Chivisaya, junto a la carretera de Los Loros (TF-523), la vía que conecta el casco urbano de Arafo con la Cumbre de la Isla.

Conato de incendio en el sureste de Tenerife / ED

Los servicios de emergencia recibieron el aviso poco antes de las 20:00 horas, después de que varios alertantes que transitaban por la zona detectaran humo y llamas en las proximidades del mirador.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de las policías locales de Arafo y Candelaria, la Policía Canaria, personal de la Brigada Forestal (Brifor) del Cabildo de Tenerife, Bomberos de Tenerife y agentes de la Guardia Civil, que trabajaron de forma coordinada para contener el fuego.

Conato de incendio en el sureste de Tenerife / ED

La rápida intervención permitió controlar las llamas en poco tiempo y evitar su propagación, pese a las altas temperaturas y al elevado riesgo de incendio que existe estos días en la Isla. Según fuentes policiales, el conato se encuentra ya controlado y prácticamente extinguido.

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El incidente se produjo, además, a escasa distancia del lugar donde comenzó el gran incendio forestal del verano de 2023, que arrasó miles de hectáreas y afectó a varios municipios de Tenerife.