Apagado un conato de incendio en Arafo, junto a la carretera de Los Loros
Varios alertantes dieron aviso del fuego antes de las 20.00 horas tras observar las llamas desde el mirador de Chivisaya
Un conato de incendio forestal declarado durante la tarde de este sábado en el municipio de Arafo, en el sureste de Tenerife, ha quedado controlado y prácticamente extinguido, según han informado fuentes policiales.
El fuego se originó en las inmediaciones del mirador de Chivisaya, junto a la carretera de Los Loros (TF-523), la vía que conecta el casco urbano de Arafo con la Cumbre de la Isla.
Los servicios de emergencia recibieron el aviso poco antes de las 20:00 horas, después de que varios alertantes que transitaban por la zona detectaran humo y llamas en las proximidades del mirador.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de las policías locales de Arafo y Candelaria, la Policía Canaria, personal de la Brigada Forestal (Brifor) del Cabildo de Tenerife, Bomberos de Tenerife y agentes de la Guardia Civil, que trabajaron de forma coordinada para contener el fuego.
La rápida intervención permitió controlar las llamas en poco tiempo y evitar su propagación, pese a las altas temperaturas y al elevado riesgo de incendio que existe estos días en la Isla. Según fuentes policiales, el conato se encuentra ya controlado y prácticamente extinguido.
El incidente se produjo, además, a escasa distancia del lugar donde comenzó el gran incendio forestal del verano de 2023, que arrasó miles de hectáreas y afectó a varios municipios de Tenerife.
- Advertencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: multará a quienes accedan a la playa de Benijo
- Desalojan a más de 70 bañistas en Benijo, la playa de Santa Cruz de Tenerife cerrada por peligro de desprendimientos
- Cambios en las guaguas de Santa Cruz este sábado: más servicios para volver de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce
- Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ascienden a 18 las personas muertas intentando llegar a nado a la ciudad española
- Santa Cruz de Tenerife pretende pagar 10 millones a Emmasa para evitar más sentencias por las tarifas del agua
- Vandalismo contra los taxis en Santa Cruz de Tenerife: lanzan piedras a los vehículos en Valleseco
- El Cabildo de Tenerife suelta lastre en sus participaciones en empresas: abandona Bodegas Insulares tras 35 años como socio
- Señorita Chichi irrumpe en la avenida de Anaga como nuevo referente Lgtbiq+ en Santa Cruz de Tenerife