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Apagado un conato de incendio en Arafo, junto a la carretera de Los Loros

Varios alertantes dieron aviso del fuego antes de las 20.00 horas tras observar las llamas desde el mirador de Chivisaya

Controlado un conato de incendio en Arafo, Tenerife

Controlado un conato de incendio en Arafo, Tenerife

ED

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Pedro Fumero

Clara Santamaría

Santa Cruz de Tenerife

Un conato de incendio forestal declarado durante la tarde de este sábado en el municipio de Arafo, en el sureste de Tenerife, ha quedado controlado y prácticamente extinguido, según han informado fuentes policiales.

El fuego se originó en las inmediaciones del mirador de Chivisaya, junto a la carretera de Los Loros (TF-523), la vía que conecta el casco urbano de Arafo con la Cumbre de la Isla.

Conato de incendio en el sureste de Tenerife

Conato de incendio en el sureste de Tenerife / ED

Los servicios de emergencia recibieron el aviso poco antes de las 20:00 horas, después de que varios alertantes que transitaban por la zona detectaran humo y llamas en las proximidades del mirador.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de las policías locales de Arafo y Candelaria, la Policía Canaria, personal de la Brigada Forestal (Brifor) del Cabildo de Tenerife, Bomberos de Tenerife y agentes de la Guardia Civil, que trabajaron de forma coordinada para contener el fuego.

Conato de incendio en el sureste de Tenerife

Conato de incendio en el sureste de Tenerife / ED

La rápida intervención permitió controlar las llamas en poco tiempo y evitar su propagación, pese a las altas temperaturas y al elevado riesgo de incendio que existe estos días en la Isla. Según fuentes policiales, el conato se encuentra ya controlado y prácticamente extinguido.

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El incidente se produjo, además, a escasa distancia del lugar donde comenzó el gran incendio forestal del verano de 2023, que arrasó miles de hectáreas y afectó a varios municipios de Tenerife.

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