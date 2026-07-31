Herido de gravedad un motorista de 54 años tras colisionar con un turismo en Icod de los Vinos
El conductor, de 54 años, sufre un traumatismo torácico de carácter grave tras la colisión con un turismo en la Avenida Canarias.
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Santa Cruz de Tenerife
Un motorista, de 54 años de edad, ha resultado herido este viernes en la colisión con un turismo a su paso por la Avenida Canarias, en el municipio de Icod de los Vinos, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 11.50 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió al afectado, que presentó un traumatismo en tórax de carácter grave. Una vez estabilizado, fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias.
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