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Un incendio afecta a la cubierta de una nave industrial en Tenerife

Bomberos del Consorcio intervinieron para sofocar las llamas en un dispositivo en el que también participó la Policía Local

Incendio en la Subida a El Mayorazgo

Incendio en la Subida a El Mayorazgo / @policialocalsc

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Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un incendio afecta a la cubierta de una nave industrial durante la noche del pasado miércoles en Tenerife.

Bomberos del Consorcio y la Policía Local, junto a otros recursos, participaron en el dispositivo para sofocar las llamas.

El suceso se produjo en un edificio situado en la subida del Polígono Industrial de El Mayorazgo, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

A pesar de que en un momento se temió que las consecuencias del fuego podían ser muy graves y se estableció un amplio operativo para intervenir, al final las consecuencias no fueron tan graves como se preveía en un principio.

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Hasta el citado enclave también acudió, con carácter preventivo, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como agentes de la Policía Nacional.

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