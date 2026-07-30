Dos heridos, uno crítico, tras chocar una moto y un camión en Garachico

Un hombre de 54 años y una mujer de 32 resultaron heridos de gravedad este jueves tras una colisión entre una motocicleta y un camión en la carretera TF-42, a la altura del punto kilométrico 13, en el municipio de Garachico.

El accidente se produjo sobre las 12:17 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de que los dos ocupantes de la motocicleta precisaban asistencia sanitaria urgente tras el impacto.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, además de la colaboración de una ambulancia de transporte sanitario no urgente que circulaba por la zona. También intervinieron agentes de la Guardia Civil, la Policía Local y personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

Uno de los afectados sufrió un politraumatismo grave

El varón, de 54 años, presentaba politraumatismos de carácter grave y, tras ser estabilizado por el personal sanitario, fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, la mujer, de 32 años, sufrió un traumatismo grave en una pierna y fue evacuada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

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La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente, mientras que la Policía Local colaboró en el operativo de emergencias. Posteriormente, el personal del Servicio de Conservación de Carreteras llevó a cabo labores de limpieza de la calzada para restablecer la normalidad en la vía.