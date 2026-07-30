Dos detenidos tras desmantelar un punto de venta de drogas en el centro de Santa Cruz de Tenerife
Los arrestados presuntamente utilizaban la apariencia de una asociación privada para vender marihuana, hachís y cocaína en una de las calles con mayor afluencia turística de la capital.
La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes situado en el centro de Santa Cruz de Tenerife y ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas. La operación permitió intervenir distintas cantidades de marihuana, hachís y cocaína que, según la investigación, se distribuían desde un local que operaba bajo la apariencia de una asociación privada.
La actuación se enmarca en una investigación desarrollada por los agentes tras detectar la posible existencia de un establecimiento dedicado a la venta de drogas en una de las calles con mayor afluencia turística de la capital tinerfeña.
Un constante trasiego de personas
Durante las pesquisas, los investigadores comprobaron un constante trasiego de personas que acudían al local a lo largo de toda la jornada. Según la Policía Nacional, los indicios apuntaban a que el establecimiento era utilizado como punto de distribución de sustancias estupefacientes.
Entrada y registro del inmueble
Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro del inmueble con el apoyo de efectivos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. La intervención concluyó con la detención de dos personas y la incautación de diversas cantidades de marihuana, hachís y cocaína.
Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que el punto de venta quedó desmantelado.
Colaboración ciudadana
La Policía Nacional recuerda que mantiene abiertas distintas líneas de trabajo para combatir el tráfico de drogas y animó a la ciudadanía a colaborar facilitando cualquier información relacionada con este tipo de actividades ilícitas a través del correo electrónico antidroga@policia.es.
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