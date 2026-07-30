Policías locales denuncian en Tenerife a un motorista que triplicó la velocidad permitida en una calle.

Los agentes municipales instruyeron diligencias por un delito contra la seguridad vial a un joven de 24 años en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El servicio de radar del grupo de Atestados de la Policía Local detectó, el pasado ocho de julio, al conductor de una motocicleta que circulaba a 102 kilómetros por hora en la calle Pedro Suárez Hernández, que enlaza la zona de Vuelta de Los Pájaros con la zona de Chimisay (Ofra).

Límite a 30

Los funcionarios instruyeron diligencias por un posible delito contra la seguridad vial, debido al exceso de velocidad con la que transitaba en una vía que está limitada a 30 kilómetros por hora.

Este delito se cometió en horario de tarde, concretamente a las 17:40 horas, en la citada calle, donde fue captado por el cinemómetro policial. El conductor fue identificado como L.F.L., aunque no es el propietario de la motocicleta.

El radar policial se instala dentro de una serie de vías, programadas con antelación, con base en criterios de seguridad vial; el tránsito de personas o escolares; o bien el número de infracciones detectadas con anterioridad.

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Además de esos puntos de control, de forma habitual, se añaden instrucciones de servicio, teniendo en cuenta solicitudes de la ciudadanía, distritos u otras instituciones.