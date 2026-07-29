'Operación Ladykelly Jewelry' en Gran Canaria: detenida una empleada de un hotel por robar 46.000 euros

La Guardia Civil ha dado por esclarecida una investigación relacionada con varios delitos contra el patrimonio cometidos entre los meses de marzo y abril de 2026 en un complejo turístico de Gran Canaria. La denominada 'operación Ladykelly Jewelry', desarrollada por agentes del Puesto Principal de Puerto Rico-Mogán, se ha saldado con la detención de una mujer como presunta responsable de diversos delitos de hurto, robo con fuerza y estafa, además de la actuación contra otras dos personas por su presunta implicación en la recepción y comercialización de parte de los objetos sustraídos.

La investigación permitió esclarecer la desaparición de joyas, relojes, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros efectos de valor, cuyo importe conjunto ronda los 46.000 euros. Parte del material sustraído ya ha podido ser recuperado gracias a las gestiones realizadas por los investigadores.

Las denuncias de varios clientes dieron inicio a la investigación

Las pesquisas comenzaron después de que la Guardia Civil recibiera varias denuncias presentadas entre finales de marzo y abril por distintos clientes de un establecimiento de alojamiento turístico de la isla.

Las víctimas informaron de la desaparición de objetos de elevado valor económico que se encontraban en el interior de sus habitaciones. Entre los bienes denunciados figuraban joyas, relojes de alta gama, dispositivos electrónicos y otros efectos personales.

La investigación permitió también implicar a otras dos personas por delitos de receptación relacionados con los objetos sustraídos

De forma paralela, los agentes tuvieron conocimiento de otros hechos ocurridos en las instalaciones destinadas exclusivamente al personal del complejo. En esa zona fueron forzadas varias taquillas pertenecientes a trabajadores, de las que desaparecieron dinero en efectivo, tarjetas bancarias y diversos efectos personales, además de registrarse importantes daños materiales.

La coincidencia temporal y determinadas características comunes llevaron a los investigadores a considerar que ambos grupos de hechos podían estar relacionados.

Los registros electrónicos fueron decisivos para identificar a la sospechosa

Los especialistas del Área de Investigación de la Guardia Civil llevaron a cabo un análisis exhaustivo de todas las denuncias, inspecciones técnicas y comprobaciones sobre los lugares afectados.

Uno de los elementos que resultó determinante para el avance de la investigación fue la revisión de los registros electrónicos de acceso a las habitaciones del complejo turístico.

Según explica la Guardia Civil, esos registros permitieron situar a una misma trabajadora accediendo a todas las habitaciones vinculadas con las denuncias presentadas por los clientes.

La reconstrucción cronológica de cada uno de los hechos permitió además establecer un patrón común de actuación. Los investigadores concluyeron que la presunta autora aprovechaba el acceso legítimo que tenía por motivos laborales para entrar en determinadas habitaciones y seleccionar objetos de pequeño tamaño pero con un elevado valor económico, especialmente joyas y relojes.

Un reloj valorado en 40.000 euros entre los efectos desaparecidos

Entre los bienes sustraídos destaca un reloj de alta gama valorado en aproximadamente 40.000 euros, además de numerosas joyas y dispositivos electrónicos.

El valor total de los objetos denunciados asciende a unos 46.000 euros, aunque las investigaciones desarrolladas permitieron recuperar bienes valorados en alrededor de 3.500 euros.

Entre los efectos recuperados se encuentran varias joyas y otros complementos cuyo valor conjunto asciende a unos 3.500 euros

Para ello, los agentes realizaron diferentes gestiones en establecimientos dedicados a la compraventa de objetos de segunda mano y metales preciosos, donde consiguieron localizar parte de los efectos desaparecidos.

Otro aspecto que llamó especialmente la atención de los investigadores fue la diferencia existente entre el elevado valor real de algunos de los objetos robados y el importe por el que presuntamente fueron vendidos posteriormente. Esa circunstancia constituyó uno de los indicios relevantes durante el desarrollo de la operación.

También se investigó el robo en 21 taquillas de trabajadores

La investigación permitió igualmente esclarecer un segundo bloque de hechos relacionado con el forzamiento de 21 taquillas ubicadas en una zona reservada para el personal del complejo turístico.

Según las diligencias practicadas, la presunta autora habría accedido nuevamente a las instalaciones después de haber finalizado su relación laboral con el establecimiento.

Una vez dentro, presuntamente violentó numerosas taquillas pertenecientes a antiguos compañeros de trabajo para apoderarse de dinero en efectivo, tarjetas bancarias y otros efectos personales.

Además de las sustracciones, estos hechos ocasionaron importantes daños materiales en las instalaciones destinadas a los trabajadores.

Detenida por varios delitos y nueva línea de investigación

Como resultado de las pesquisas, la Guardia Civil detuvo el pasado 15 de julio a la presunta autora material de los hechos.

A la detenida se le atribuyen tres delitos de hurto, un delito continuado de robo con fuerza y un delito continuado de estafa en grado de tentativa, relacionado con el uso fraudulento de tarjetas bancarias sustraídas.

Tras la detención, los investigadores abrieron una nueva línea de trabajo centrada en conocer el destino de algunos de los objetos desaparecidos, especialmente el reloj de alta gama valorado en unos 40.000 euros.

Las gestiones desarrolladas permitieron identificar a otras dos personas presuntamente relacionadas con la recepción y comercialización de efectos procedentes de los robos.

Como consecuencia de ello, una de ellas fue detenida como presunta autora de un delito de receptación, mientras que la otra quedó investigada por el mismo delito.

La Guardia Civil destaca que esta ampliación de la investigación ha permitido actuar no solo contra la presunta autora material de las sustracciones, sino también sobre quienes, supuestamente, facilitaron la ocultación o distribución de los objetos obtenidos de forma ilícita.

Las diligencias están en sede judicial

Las diligencias policiales han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, órgano competente para continuar con la tramitación judicial del caso.

Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene abiertas las gestiones para localizar otros efectos que todavía no han podido ser recuperados y completar el esclarecimiento de todos los hechos investigados.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas