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La Guardia Civil detiene en Tenerife a tres menores de edad por una docena de robos en comercios

Agentes arrestaron a los implicados por los delitos cometidos en varias localidades del sur de la Isla

Imagen de uno de los robos en un comercio

Imagen de uno de los robos en un comercio / Guardia Civil

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Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

La Guardia Civil detiene en Tenerife a tres menores de edad como presuntos autores de una docena de robos con fuerza en establecimientos comerciales.

Agentes pertenecientes al área de investigación del puesto principal de Granadilla de Abona arrestaron a los citados adolescentes, vecinos del municipio, por los mencionados delitos contra el patrimonio, que fueron llevados a cabo en tiendas fuera del horario de apertura.

Los funcionarios iniciaron una investigación, en el marco de la operación Pueri, al comprobar como en los meses de marzo y abril del presente año aumentó el número de denuncias por robos en establecimientos comerciales situados en diferentes localidades de los municipios de Granadilla de Abona y San Miguel.

De forma concreta, los asaltos fueron cometidos en tiendas, restaurantes o cafeterías, sobre todo en el núcleo de San Isidro y Golf del Sur.

El mismo procedimiento

En todos los casos, los presuntos autores utilizaron el mismo procedimiento de actuación, que consistía en fracturar, de forma tosca, la cristalera del escaparate de los negocios, acceder al interior de los mismos y sustraer diversos objetos de valor, así como el dinero existente en el fondo de caja.

Los agentes realizaron las pesquisas e investigaciones necesarias. Llegaron a identificar a los supuestos autores, que forman un grupo de varios menores de edad. Hasta ahora se ha arrestado a tres de ellos, que tienen entre 14 y 17 años de edad.

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Los detenidos, junto a las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife.

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