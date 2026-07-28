Herida una joven al sufrir una caída en una playa de La Palma
La víctima, de 24 años, fue evacuada en helicóptero con un traumatismo en un brazo hasta el Hospital insular
Una joven resultó herida durante la tarde de este martes al sufrir una caída en una playa de La Palma.
La víctima, de 24 años de edad, fue evacuada en un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) con un traumatismo moderado en un brazo.
Los hechos ocurrieron, de forma concreta, a las 16:40 horas en la playa de Nogales, en el término municipal de Puntallana.
La mujer se cayó y sufrió una lesión en un miembro superior, según la primera inspección realizada por el personal sanitario que la atendió.
Recursos
La sala operativa del 1-1-2 activó a bomberos de La Palma, el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y una ambulancia de soporte vital básico.
La alerta al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) fue dada por un socorrista, quien avisó de que una joven había sufrido una caída cuando salía del mar y precisaba asistencia sanitaria. Dicho profesional le prestó la primera asistencia.
Los bomberos acudieron hasta la playa de Nogales, pero, ante la dificultad para realizar el rescate por tierra en condiciones de seguridad, se pidió un recurso aéreo.
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