Grave accidente en La Matanza: un herido crítico y cuatro trasladados tras chocar una guagua y un coche

Un choque de gravedad entre una guagua y un turismo ha dejado este martes, 28 de julio de 2026, un balance de seis personas afectadas —cinco de las cuales requirieron traslado hospitalario— en el municipio de La Matanza de Acentejo, al norte de Tenerife.

El choque se produjo en torno a las 09:46 horas a la altura del punto kilométrico 3 de la carretera TF-217. Tras recibir la alerta, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) movilizó de inmediato un amplio contingente sanitario, fuerzas de seguridad y personal del Servicio de Conservación de Carreteras.

Asistencia y traslado de los afectados

El personal del SUC desplegó varios recursos sanitarios para valorar y estabilizar a los heridos antes de su traslado a distintos centros hospitalarios de la isla:

Herido de gravedad: Un hombre de 43 años sufrió un traumatismo craneal grave y fue trasladado de urgencia en una ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital Universitario de Canarias (HUC) .

Un hombre de sufrió un y fue trasladado de urgencia en una ambulancia de soporte vital avanzado al . Heridos de carácter moderado: Una mujer de 49 años con traumatismo en miembro inferior fue derivada al Hospital Universitario Hospiten Bellevue , mientras que otra mujer de 52 años con diversas dolencias fue trasladada al Hospital San Juan de Dios .

Una mujer de con traumatismo en miembro inferior fue derivada al , mientras que otra mujer de con diversas dolencias fue trasladada al . Heridos leves: Una mujer de 67 años fue evacuada a Hospiten Bellevue y un hombre de 56 años con lesiones en la espalda al Hospital San Juan de Dios. Asimismo, una mujer de 55 años aquejada de dolor leve de espalda fue atendida en el lugar sin requerir traslado.

Despliegue de seguridad y mantenimiento

En la intervención participaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, quienes colaboraron en la gestión de la emergencia, aseguraron la zona de paso e instruyeron el atestado correspondiente para determinar las causas de la colisión.

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Por su parte, operarios del Servicio de Conservación de Carreteras ejecutaron los trabajos de limpieza en la calzada para despejar los restos del siniestro y restituir la seguridad en la TF-217.