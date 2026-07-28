Detenido en Tenerife al ocultar 4,5 kilos de cocaína en un coche llegado desde Gran Canaria

Agentes de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a un hombre que ocultaba 4,5 kilos de cocaína en el vehículo que conducía.

La actuación se produjo durante un punto de verificación fiscal establecido en el puerto tinerfeño coincidiendo con la llegada de un buque procedente de Gran Canaria. Los investigadores identificaron al conductor de un turismo después de que su actitud levantara sospechas durante una breve entrevista.

Según la información facilitada, el hombre mostró un comportamiento esquivo, agresivo y desafiante ante los agentes. Además, se habría identificado con una identidad falsa antes de intentar huir corriendo del lugar.

Intentó escapar al detectar la inspección

Los agentes procedieron a inspeccionar el vehículo al sospechar que podía transportar alguna sustancia ilícita. En ese momento, el conductor huyó a la carrera al percatarse de que los investigadores podían localizar la droga escondida en el coche.

Durante la huida, el detenido se enfrentó a las guardias civiles que participaban en la intervención y llegó a causarles lesiones de carácter leve, según la nota difundida.

Tras ser interceptado, los agentes continuaron con el registro del turismo. En el interior localizaron 4,5 kilos de cocaína, una cantidad que, según la estimación policial, podría haber alcanzado un valor cercano a los 280.000 euros en el mercado ilícito.

La droga fue intervenida en el puerto de Santa Cruz

La sustancia estupefaciente fue intervenida por los investigadores, que procedieron a la detención del conductor del vehículo.

En la operación participaron agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a la Guardia Civil, y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

Este tipo de controles en puertos permite detectar la entrada de mercancías ilícitas y combatir el tráfico de drogas entre islas o desde otros territorios. En este caso, la actuación se produjo a la llegada de un barco procedente de Gran Canaria, dentro de las labores de vigilancia fiscal y fronteriza.

Investigación abierta sobre el destino de la cocaína

Las investigaciones continúan abiertas para determinar la forma de distribución prevista y el destino final de la cocaína incautada.

Los agentes tratan ahora de aclarar si la droga iba a ser distribuida en Tenerife o si formaba parte de una ruta más amplia de transporte de sustancias estupefacientes.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes como presunto autor de los hechos investigados.