Capturan en Tenerife a un fugitivo buscado en Italia por disparar armas en público, fraude y repartir dinero falso

Un fugitivo ha sido capturado en el sur de Tenerife al estar buscado en Italia por disparar armas de fuego en público, fraude a la Seguridad Social y distribuir dinero falso.

El individuo se enfrenta a una pena de más de cinco años de cárcel en su país de origen.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 13 de julio en Los Cristianos, en el municipio de Arona, a un fugitivo al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades italianas por varios delitos contra el orden público, seguridad pública y fraude cometidos entre finales del año 2018 y principios del 2019.

Una pistola y un rifle

El prófugo estaba acusado de poseer, portar y disparar en público una pistola y un rifle, con los que además se cometieron posteriores ilícitos penales.

Otro de los delitos por los que se le acusó fue la posesión y circulación de billetes falsos en múltiples lugares.

Asimismo, se le denunció como responsable junto a otros cómplices de una trama de fraude laboral. En esta los mismos actuaban, a través de diversas entidades corporativas, como administradores y empleados ficticios, manipulando el sistema de Seguridad Social.

Presuntamente, falsificaron relaciones laborales, simularon despidos y engañaron a las autoridades para la concesión de prestaciones por desempleo indebidas, lo cual dio lugar a un beneficio injusto y a la pérdida económica para el organismo estatal.

Extradición

El detenido pasó a disposición judicial tras lo cual se decretó su ingreso en prisión hasta la ejecución de la extradición, según informó la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Para la localización de estos fugitivos, la colaboración ciudadana puede resultar fundamental, ya que son susceptibles de ser vistos a lo largo del país. Puedes conocer quiénes son los más buscados a través de la página policía.es, en el apartado colabora, buscados.

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Cualquier persona que pueda aportar algún dato que facilite su paradero también puede hacerlo de forma totalmente confidencial a través del correo electrónico losmasbuscados@policia.es