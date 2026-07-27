Socorristas salvan en Tenerife a un padre y su hijo arrastrados por la corriente en una playa

Socorristas lograron salvar en el norte de Tenerife a un padre y un hijo que fueron arrastrados por la corriente en una playa.

Los hechos ocurrieron en el litoral del municipio del Puerto de la Cruz a las 12:30 horas de este lunes.

Ambos bañistas, de nacionalidad polaca, se introdujeron en la que los conocedores de dicho enclave denominan la 'corriente de la cascada'.

La consecuencia es que los afectados fueron llevados a más de veinte metros de la orilla y no podían regresar a tierra.

Actuación

Dos socorristas del servicio de Salvamento del Puerto de la Cruz tuvieron que intervenir para evitar que el problema se agravara.

Los profesionales llegaron hasta ambos turistas y los apartaron de la corriente de forma paralela a la playa. Y después aprovecharon el oleaje para regresar a la orilla.

Un tercer socorrista les esperaba en la playa y realizó las tareas de comunicación con el resto del equipo, según informaron en Socorristas y Guardavidas del Puerto de la Cruz.

Segundo caso

Este fue el segundo episodio de salvamento desarrollado en el litoral del Puerto de la Cruz en apenas una hora y media.

A las 11:00 horas, dos policías locales tuvieron que utilizar el sistema Oneup (un flotador unido a una cuerda en tierra) para llevar hasta las escaleras a un turista de 26 años que se lanzó al mar y después no podía regresar a tierra por el fuerte oleaje.

El joven acabó desfallecido, debido al esfuerzo físico y el estrés sufrido, y personal sanitario de una ambulancia lo trasladó hasta un centro hospitalario de la zona.