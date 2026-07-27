Rescatado un hombre tras lanzarse al agua en una zona de difícil salida en Puerto de la Cruz
La Policía Local le arrojó un dispositivo de flotación y los socorristas de la playa intervinieron para apoyarle hasta su extracción por las escaleras
Un varón fue rescatado este mediodía en la zona del Penitente, en la playa de San Telmo, después de lanzarse al agua en un punto de difícil salida y entrar rápidamente en una situación de distrés.
El incidente se produjo sobre las 12:00 horas, cuando la víctima se encontraba consciente, pero con dificultades para salir del mar por sus propios medios.
La Policía Local le lanzó un dispositivo de flotación
Ante la situación, agentes de la Policía Local le arrojaron un dispositivo de flotación OneUp para mantenerlo a salvo mientras llegaba apoyo a la zona.
Los socorristas de la playa de San Telmo acudieron para colaborar en el rescate y prestar asistencia en el agua, hasta que finalmente el hombre pudo ser extraído por las escaleras.
Atendido por los servicios sanitarios
Tras ser sacado del agua, el varón fue puesto a disposición de los servicios sanitarios para su valoración.
En el operativo intervinieron efectivos de la Policía Local, los socorristas de San Telmo y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
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