La Guardia Civil encuentra en Tenerife a un hombre de 72 años que estaba desaparecido desde el domingo
El ciudadano era buscado en varios enclaves de la zona Suroeste de la Isla y se le localizó en la noche de este lunes
La Guardia Civil consiguió encontrar en Tenerife durante la noche de este lunes a un hombre de 72 años de edad, identificado como Alejandro Enrique A.H., al que su familia no localizaba desde el pasado domingo.
Fue encontrado por una patrulla del cuerpo de seguridad en una de las áreas de búsqueda predeterminadas, según los datos ofrecidos por la Comandancia Provincial.
Según las personas consultadas, el ciudadano reside con una sobrina en la localidad sureña de Alcalá, en el municipio de Guía de Isora.
Zonas de búsqueda
El Instituto Armado informó ayer de que al hombre se le buscaba por los alrededores de Alcalá y Piedra Hincada, así como en una amplia franja costera, entre Punta Blanca y las inmediaciones del hotel Abama.
Cuando se le vio por última vez, dicho hombre vestía un pantalón corto técnico de color verde militar o caqui, una camiseta de manga corta negra con un logotipo circular verde, así como un calzado tipo sueco negro.
Este vecino tiene una constitución corpulenta y mide 1,60 metros de altura. Tiene los ojos marrones y es calvo. Desde la Guardia Civil se solicitó en la jornada de ayer colaboración ciudadana para tratar de localizarlo.
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