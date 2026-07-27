Detenidas dos personas en Tenerife por una oleada de robos en establecimientos y vehículos

La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a dos personas investigadas por varios delitos de robo con fuerza, robo de uso de vehículo y robo en interior de vehículo. A los arrestados se les atribuyen seis robos con fuerza en establecimientos, tres robos de uso de vehículo y dos robos con fuerza cometidos en el interior de coches.

La investigación comenzó después de que los agentes detectaran, a finales del pasado mes de junio, un aumento de robos con fuerza en establecimientos durante la noche en distintas poblaciones de la Isla. Tras las pesquisas realizadas, la Policía Nacional logró identificar a los dos presuntos autores.

Robos de madrugada en establecimientos

Según la información facilitada por la Policía Nacional, los investigados actuaban principalmente a altas horas de la noche. Para acceder al interior de los locales, presuntamente utilizaban distintas herramientas con las que forzaban la entrada de los establecimientos.

Una vez dentro, se apoderaban de los efectos que encontraban y posteriormente utilizaban un vehículo previamente sustraído para facilitar la huida. Este modo de actuación permitió a los agentes relacionar varios hechos delictivos cometidos en diferentes puntos de Tenerife.

Usaban vehículos robados para huir

Uno de los elementos clave de la investigación fue el uso de coches sustraídos. Los presuntos autores empleaban estos vehículos para desplazarse y abandonar rápidamente los lugares en los que se producían los robos.

Cuando uno de esos vehículos fue interceptado por la Policía Nacional, los investigados intentaron sustraer otros coches para repetir el mismo procedimiento. Sin embargo, esos intentos no llegaron a prosperar.

Arrestados entre Santa Cruz y La Laguna

Las detenciones se llevaron a cabo en la vía pública, en una zona limítrofe entre los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.

Tras su arresto, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Uno de ellos se encuentra actualmente en prisión, ya que en el momento de la detención le constaba una requisitoria judicial en vigor.

La investigación continúa abierta

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones con el objetivo de esclarecer otros delitos de características similares que pudieran estar relacionados con los dos presuntos autores.

Los agentes tratan ahora de determinar si los detenidos podrían estar implicados en más robos cometidos en establecimientos o vehículos en la isla de Tenerife durante las últimas semanas.