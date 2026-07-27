Un chapuzón que casi acaba en tragedia: Policías locales salvan la vida a un turista en el norte de Tenerife

Un chapuzón casi acaba en tragedia en el norte de Tenerife en la mañana de este lunes. Un turista, de 26 años de edad, se lanzó al mar y después tuvo que ser rescatado por dos policías locales, pues no logró llegar a un lugar adecuado para regresar a tierra.

El motivo es que, una vez en el agua, no logró alcanzar las escaleras para salir y acabó desfallecido. De hecho, según algunos testigos, estuvo a punto de hundirse varias veces.

Los hechos ocurrieron, de forma concreta, en el litoral del municipio del Puerto de la Cruz a las 11:00 horas.

Con pirueta

Según las personas consultadas, el joven turista, que supuestamente reside en Alemania, llegó hasta la zona de El Penitente, en las proximidades del Ayuntamiento y de la Plaza de Europa.

Y, desde el risco más alto, se tiró al agua delante de su pareja sentimental. Y realizó una especie de pirueta antes de entrar en el mar.

El problema es que después no pudo llegar a un lugar por el que regresar a tierra. Trató de llegar hasta las escaleras situadas en dicho enclave, pero la fuerza del mar se lo impidió.

Flotador con una cuerda

Los testigos y la novia del afectado dieron la voz de alarma, ya que, en un momento dado, el afectado empezó a dar señales de agotamiento y mucho nerviosismo.

Hasta el lugar acudieron dos agentes de la Policía Local, cuya Jefatura se encuentra a pocos metros del lugar del suceso.

Los funcionarios utilizaron el sistema de salvamento denominado Oneup, que consiste en una especie de flotador unido a una cuerda, por la que se puede arrastrar a la víctima hasta un lugar más seguro.

Así lo adelantaron desde Socorristas y Guardavidas del Puerto de la Cruz en sus redes sociales.

A las escaleras

Los policías locales consiguieron que el joven cogiera el flotador y, poco después, lo arrastraron hasta el lugar donde se hallan las escaleras para salir del agua.

El bañista tuvo que ser ayudado para llegar hasta un lugar seguro. Y después se sentó y acostó para tratar de recuperarse, pues, debido al esfuerzo realizado para mantenerse a flote y a la situación de estrés, no tenía fuerzas para continuar caminando.

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