Buscan a un hombre de 72 años desaparecido en Guía de Isora

La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo de búsqueda en varias zonas del municipio, incluidos los alrededores de Alcalá, Piedra Hincada y la costa desde Punta Blanca hasta el Hotel Abama, tras recibir el aviso de desaparición el 26 de julio.

El hombre, de 72 años, vestía pantalón corto técnico verde militar/caqui, camiseta negra de manga corta con logotipo circular verde y calzado tipo zueco negro en el momento en que se le perdió la pista.

Noticias relacionadas

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía: cualquier información sobre su paradero debe comunicarse al 062.