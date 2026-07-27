Buscan a un hombre de 72 años desaparecido en Guía de Isora
El operativo cubre zonas costeras y de interior mientras la Guardia Civil pide la colaboración de la ciudadanía para localizar al hombre.
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La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo de búsqueda en varias zonas del municipio, incluidos los alrededores de Alcalá, Piedra Hincada y la costa desde Punta Blanca hasta el Hotel Abama, tras recibir el aviso de desaparición el 26 de julio.
El hombre, de 72 años, vestía pantalón corto técnico verde militar/caqui, camiseta negra de manga corta con logotipo circular verde y calzado tipo zueco negro en el momento en que se le perdió la pista.
Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía: cualquier información sobre su paradero debe comunicarse al 062.
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