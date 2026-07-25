Provocan en Tenerife un incendio imprudente al dejar toallas mojadas sobre una cocinilla eléctrica con un fogón encendido

Los moradores de un apartamento provocaron en Tenerife un incendio imprudente al dejar toallas mojadas sobre una cocinilla eléctrica con un fogón encendido.

Policías locales consiguieron extinguir las llamas mediante la utilización de un extintor comunitario del complejo residencial donde se produjo el suceso.

Los hechos ocurrieron en el transcurso de la tarde del pasado viernes en un edificio situado en la zona de Playa de las Américas, en el municipio de Arona.

Alerta

Poco después de las 17:30 horas, una vecina alertó a los servicios de seguridad y emergencias, pues detectó que salía humo de la vivienda de unos amigos suyos en el complejo Parque Santiago I, junto a la avenida Rafael Puig Lluvina.

Los primeros en llegar fueron dos agentes de la Policía Local, que buscaron la manera de acceder al inmueble en el que se originó el fuego y en el cual no había nadie en ese momento.

Junto a la puerta principal, encontraron un cajetín para guardar llaves con cilindros numéricos para su apertura. La vecina alertante, de origen británico, llamó a los propietarios y facilitó a los agentes la clave.

Así pudieron acceder a la llave del domicilio para facilitar las tareas de extinción.

Extintor

Después, los funcionarios cogieron un extintor de la comunidad y apagaron las llamas sin grandes complicaciones.

Hasta Parque Santiago I acudieron bomberos del Consorcio de Tenerife, que apagaron los rescoldos que quedaban y ventilaron el inmueble.

Según apreciaron los expertos en incendios, el fuego se originó por una imprudencia. Al parecer, los moradores habían dejado toallas mojadas, que acababan de lavar, sobre una cocina eléctrica, que tenía uno de los fogones encendidos.

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Rápida intervención

La actuación rápida de los policías locales y nacionales evitó que la vivienda sufriera mayores daños. El motivo es que a un metro y medio de donde se hallaba el fuego había un termo de gas y el tubo de alimentación.