Pelea en Tenerife entre un residente y un visitante al poblado de chabolas de Los Vivitos

Dos hombres se agredieron de forma mutua en el transcurso de una pelea entre un residente y un visitante del poblado de chabolas de Los Vivitos, en el Sur de Tenerife.

Uno de los implicados, que vive en el asentamiento ilegal, pensó que el otro iba a tirar residuos en el interior de la finca okupada en el municipio de Arona.

Los hechos ocurrieron en el transcurso de la tarde del pasado viernes. El aviso a las fuerzas de seguridad se produjo en torno a las 17:30 horas.

Protagonistas

Hasta el citado enclave, situado frente al barrio de Guaza, cerca del barranco de Malpaso y junto a la carretera hacia Valle San Lorenzo, acudieron tres radiopatrullas de la Policía Local.

Uno de los implicados en el altercado, de 43 años y vecino de San Isidro, acudió a Los Vivitos en su vehículo por razones no aclaradas.

Y el otro protagonista, un ciudadano de 35 años nacido en India, pensó que la otra persona pretendía verter residuos.

Con una piedra

Después de un primer enfrentamiento verbal, el residente en el poblado de chabolas le lanzó una piedra al otro, que fue alcanzado en el brazo izquierdo, según el afectado.

Y, a partir ese momento, siguió la reyerta. Y el vecino de San Isidro le provocó una fuerte contusión en la cara al hombre nacido en India.

Ambas lesiones tuvieron carácter leve y los agentes de la Policía Local procedieron a identificar a los dos implicados.

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Inspección

El altercado se produjo días después de que agentes de la Policía Local de Arona, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, realizaran una inspección en el asentamiento ilegal para identificar al casi centenar de personas que viven en el lugar y que se han establecido en los últimos años.