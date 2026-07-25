Un motorista de 25 años, grave tras caer en Santa Cruz de La Palma

Un motorista de 25 años resultó herido grave durante la madrugada de este sábado tras sufrir una caída en la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma.

El joven presentaba un politraumatismo de carácter grave cuando fue atendido por el Servicio de Urgencias Canario. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital General de La Palma.

La caída ocurrió de madrugada en la Avenida Marítima

El accidente se produjo a las 01:14 horas de este 25 de julio en una de las principales vías de la capital palmera.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que un motorista había sufrido una caída y necesitaba asistencia sanitaria.

El 112 activó de inmediato una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario y recursos de la Policía Local.

Los sanitarios estabilizaron al joven antes del traslado

El personal del SUC atendió al motorista en el lugar del accidente y realizó las maniobras necesarias para estabilizarlo.

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Debido a la gravedad de las lesiones, el afectado fue evacuado al Hospital General de La Palma, donde continuó recibiendo asistencia médica.