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Rescatan a un hombre de 70 años con síntomas graves de ahogamiento en Los Cristianos

El afectado fue estabilizado por el SUC y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

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Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 70 años fue rescatado este viernes del agua con síntomas graves de ahogamiento en la playa de Los Cristianos, en el municipio de Arona.

El incidente se produjo sobre las 14.48 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que varias personas presentes en la zona habían sacado del mar a un hombre con síntomas de ahogamiento.

La sala operativa activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, entre ellos una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de la Policía Local.

El personal sanitario atendió al afectado, que presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de pronóstico grave, y logró estabilizarlo antes de trasladarlo en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

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Los agentes de la Policía Local colaboraron con los servicios de emergencia durante la intervención y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.

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