El incendio de un transformador deja sin luz a miles de vecinos y obliga a cerrar el consultorio médico en el sur de Tenerife

El incendio que se registró en un transformador de electricidad durante la tarde de ayer en un barrio del Sur de Tenerife dejó sin luz a miles de vecinos y obligó a cerrar el consultorio médico.

Los hechos ocurrieron después de las 19:30 horas de este pasado jueves en la localidad de Guargacho, que pertenece a los municipios de Arona y San Miguel de Abona.

El fuego comenzó en un transformador situado en la calle Camilo José Cela, en el margen de la vía que corresponde al municipio de Arona.

Bomberos y Policía Local

Hasta el mencionado enclave acudieron guardias civiles del puesto de Granadilla de Abona, policías locales de Arona y bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Las Chafiras.

Según fuentes del consistorio de San Miguel de Abona, el suceso sólo afectó a una parte del barrio de Guargacho, pues los ciudadanos que residen en la parte alta del núcleo mantuvieron el suministro eléctrico.

Consultorio

Dicho Ayuntamiento también emitió un comunicado a sus ciudadanos para informar de que, "debido a esta incidencia, el Servicio Canario de la Salud informa de que el consultorio de Guargacho permanece temporalmente fuera de servicio".

Ante dicha circunstancia, se ha solicitado a los vecinos que, para cualquier urgencia, se desplacen al consultorio de Las Chafiras.

Nuevo transformador

Las autoridades municipales explican que ya se trabaja para poner un transformador de baja tensión con cuadros nuevos, para que, al menos, se pueda suministrar luz a las viviendas.

El motivo es que el incendio dejó totalmente destruido el antiguo. El fuego obligó a cortar la luz en las subestaciones cercanas.

Los bomberos no pudieron intervenir para extinguir las llamas hasta que los operarios de una subcontrata de Endesa cortaron el suministro eléctrico y autorizaron a iniciar las tareas a los profesionales del Consorcio.

Según algunas personas consultadas, el incendio se mantuvo hasta pasadas las 23:30 horas. Además, las fuerzas de seguridad tuvieron que cortar varias calles.

Noticias relacionadas

Supuestamente, en el interior del transformador también se quemó aceite que se utiliza para el funcionamiento del mismo.