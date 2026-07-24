La Guardia Civil sorprende a un vendedor de droga al menudeo cuando realizaba un pase en el norte de Tenerife
Los agentes le intervinieron al hombre, de 69 años, siete envoltorios con cocaína y 460 euros
La Guardia Civil sorprende a un vendedor de droga al menudeo cuando realizaba un pase en el norte de Tenerife.
Agentes pertenecientes al puesto principal de Tacoronte detuvieron a un hombre de 69 años de edad, vecino de El Sauzal, que está acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes.
Los hechos ocurrieron cuando los guardias se encontraban prestando servicio en las proximidades de un restaurante y observaron a un ciudadano con actitud sospechosa.
Registro
Minutos después, los funcionarios pudieron comprobar que se acercaba a otra persona y realizaban una transacción de lo que parecía una sustancia estupefaciente.
Los agentes interceptan al comprador y verificaron que había adquirido cocaína. De forma inmediata, los guardias procedieron a detener al supuesto vendedor.
El investigado portaba siete envoltorios de dicha sustancia, así como 460 euros de dinero en efectivo y una lista donde figuraba el registro de las ventas realizadas.
El detenido, junto a las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
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