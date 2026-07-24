Grave accidente de tráfico en el sur de Tenerife: tres jóvenes resultan heridos y uno de ellos atrapado tras estrellarse un coche contra un muro

Un accidente de tráfico registrado a última hora de la tarde de este jueves en el municipio de San Miguel de Abona se ha saldado con tres jóvenes heridos de diversa consideración, uno de ellos de carácter grave tras quedar atrapado en el interior del vehículo accidentado.

El suceso tuvo lugar a las 20:35 horas en la avenida Claudio Delgado Díaz, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de la colisión frontal de un turismo contra un muro.

Tres trasladados a centros hospitalarios

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) —con una ambulancia sanitarizada y tres de soporte vital básico— junto a un médico y un enfermero del Centro de Salud de Los Cristianos. El personal de emergencias valoró y prestó la primera atención a los ocupantes del vehículo:

Varón de 25 años: Presentaba un traumatismo en la rodilla de pronóstico grave . Fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Presentaba un . Fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur. Varón de 25 años: Presentaba un traumatismo en la rodilla de carácter moderado . Fue evacuado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Presentaba un . Fue evacuado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur. Varón de 24 años: Presentaba un traumatismo abdominal de carácter moderado. Fue derivado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Sur.

Rescate de Bomberos e instrucción del atestado

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife tuvieron que intervenir de urgencia para proceder al aseguramiento del automóvil e independizar la estructura del habitáculo, logrando liberar con éxito a uno de los jóvenes, que había quedado atrapado como consecuencia del impacto y resultó ser el herido grave.

Noticias relacionadas

Por su parte, agentes de la Guardia Civil custodiaron la zona para regular el tráfico e instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.