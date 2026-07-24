"La demolición puede requerir tiempo, la protección de las personas, no": la familia del joven fallecido en el mamotreto de Añaza pide el tapiado inmediato

La tragedia vivida en el mamotreto de Añaza el pasado sábado 18 de julio ha impulsado a la familia de Matías, el joven de 27 años que perdió allí la vida, a alzar la voz. En una emotiva y contundente carta, sus allegados exigen soluciones urgentes para garantizar que ninguna otra familia tenga que pasar por el mismo sufrimiento.

A pesar de que el proceso administrativo para el derribo del esqueleto de hormigón sigue su curso, la familia denuncia que el edificio continúa siendo totalmente accesible. Consideran incomprensible que, siendo bien conocido el peligro que entraña la zona, no se hayan tomado medidas de sellado definitivas.

"Somos conscientes de que una demolición requiere tiempo y que existen procedimientos administrativos. Lo que no puede esperar es la protección de las personas. Mientras el edificio continúe en pie, debe impedirse de forma real y efectiva cualquier acceso a su interior", manifiesta la familia en su comunicado.

Sellado inmediato del edificio de Añaza

El reclamo principal gira en torno a la adopción de medidas de seguridad de ejecución rápida mientras concluyen los trámites del derribo:

Bloqueo de accesos: Clausurar e impedir de forma física y radical la entrada a la estructura abandonada.

Clausurar e impedir de forma física y radical la entrada a la estructura abandonada. Eliminación del riesgo: Evitar que un espacio en desuso se convierta en un punto crítico de peligro para la juventud y la ciudadanía en general.

Un grito de auxilio por la salud mental y la prevención

Más allá de las deficiencias del inmueble, la muerte de Matías ha reabierto el debate sobre la atención psicológica pública y los protocolos de prevención del suicidio en Canarias. La familia insta a las instituciones a mirar de frente este problema y a actuar antes de que sea demasiado tarde.

En este sentido, hacen suyas las demandas del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, destacando los siguientes puntos clave:

Psicología en Atención Primaria: Contar con profesionales de la salud mental en los centros de salud para lograr una detección e intervención precoz.

Contar con profesionales de la salud mental en los centros de salud para lograr una detección e intervención precoz. Refuerzo de protocolos: Evaluar y actualizar constantemente las herramientas de atención e identificación del riesgo suicida.

Evaluar y actualizar constantemente las herramientas de atención e identificación del riesgo suicida. Acompañamiento y seguimiento: Garantizar que las personas vulnerables reciban una atención psicológica continua y de calidad en la sanidad pública.

"Nada devolverá la vida a Matías, pero sí podemos decidir qué hacemos a partir de hoy. Que reforcemos la prevención, que protejamos los espacios de riesgo y que Matías sea el último", concluyen.