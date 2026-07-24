Dan por controlado el incendio que afectaba a Gran Canaria tras quemar entre ocho y diez hectáreas
Un amplio dispositivo compuesto por medio centenar de operarios ha trabajado intensamente durante la noche para extinguir los puntos calientes y perimetrar la zona
El Cabildo de Gran Canaria ha dado por controlado a las 08:55 horas de este viernes el incendio forestal declarado en la tarde de ayer entre Las Breñas y Cazadores, en la zona alta del municipio de Telde. La intervención de un operativo integrado por una cincuentena de efectivos durante la noche y las primeras horas de la mañana ha sido determinante para estabilizar el perímetro y sofocar las zonas de mayor calor.
En estos momentos, las cuadrillas continúan trabajando en tareas de refresco en el terreno para alcanzar la fase de humo cero. El fuego ha afectado a una superficie estimada de entre 8 y 10 hectáreas compuestas principalmente por matorral, pasto, pitas y tuneras en laderas de gran pendiente.
Carreteras reabiertas y sin afección a viviendas
A pesar de la virulencia inicial de las llamas, las autoridades no tuvieron que evacuar a ninguna población, aunque un operativo se desplazó de forma preventiva a La Solana y Cazadores recomendando a los vecinos permanecer en sus casas. No se ha tenido que lamentar daños personales ni viviendas afectadas.
Por su parte, ya se encuentra reabierta al tráfico la carretera GC-130 (Cazadores - La Cumbre). La GC-120 sirvió como cortafuegos durante la emergencia. La Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) mantiene las pesquisas para determinar las causas.
Un operativo aéreo y terrestre clave en la respuesta
El presidente insular, Antonio Morales, resaltó que la coordinación institucional y la contundencia en las primeras horas resultaron cruciales para frenar el avance del fuego en menos de tres horas tras su inicio, evitando que el viento empujase las llamas hacia los barrancos colindantes.
El despliegue de emergencias contó con una nutrida representación de medios:
- Medios aéreos: Dos helicópteros del Cabildo de Gran Canaria, uno del GES del Gobierno de Canarias, tres del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y un helicóptero de la Guardia Civil con el coordinador aéreo.
- Medios terrestres: Equipos Presa y Bravo del Cabildo, personal del Cecopin, Consorcios de Bomberos de Telde y San Mateo, Guardia Civil, Policía Canaria, Policía Nacional, Policías Locales y Protección Civil.
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