Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zona de Bajas Emisiones en Santa CruzPlaya de Benijo en Santa CruzOcio nocturno en Santa CruzCD TenerifeTiempo en TenerifeRefugio de AltavistaJamón ibérico gratis en Tenerife
instagramlinkedin

Dan por controlado el incendio que afectaba a Gran Canaria tras quemar entre ocho y diez hectáreas

Un amplio dispositivo compuesto por medio centenar de operarios ha trabajado intensamente durante la noche para extinguir los puntos calientes y perimetrar la zona

El trabajo contrarreloj de los equipos de emergencias para acabar con el incendio de Telde

El trabajo contrarreloj de los equipos de emergencias para acabar con el incendio de Telde

E. D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Gran Canaria ha dado por controlado a las 08:55 horas de este viernes el incendio forestal declarado en la tarde de ayer entre Las Breñas y Cazadores, en la zona alta del municipio de Telde. La intervención de un operativo integrado por una cincuentena de efectivos durante la noche y las primeras horas de la mañana ha sido determinante para estabilizar el perímetro y sofocar las zonas de mayor calor.

En estos momentos, las cuadrillas continúan trabajando en tareas de refresco en el terreno para alcanzar la fase de humo cero. El fuego ha afectado a una superficie estimada de entre 8 y 10 hectáreas compuestas principalmente por matorral, pasto, pitas y tuneras en laderas de gran pendiente.

Carreteras reabiertas y sin afección a viviendas

A pesar de la virulencia inicial de las llamas, las autoridades no tuvieron que evacuar a ninguna población, aunque un operativo se desplazó de forma preventiva a La Solana y Cazadores recomendando a los vecinos permanecer en sus casas. No se ha tenido que lamentar daños personales ni viviendas afectadas.

Por su parte, ya se encuentra reabierta al tráfico la carretera GC-130 (Cazadores - La Cumbre). La GC-120 sirvió como cortafuegos durante la emergencia. La Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) mantiene las pesquisas para determinar las causas.

Un operativo aéreo y terrestre clave en la respuesta

El presidente insular, Antonio Morales, resaltó que la coordinación institucional y la contundencia en las primeras horas resultaron cruciales para frenar el avance del fuego en menos de tres horas tras su inicio, evitando que el viento empujase las llamas hacia los barrancos colindantes.

El despliegue de emergencias contó con una nutrida representación de medios:

Noticias relacionadas

  • Medios aéreos: Dos helicópteros del Cabildo de Gran Canaria, uno del GES del Gobierno de Canarias, tres del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y un helicóptero de la Guardia Civil con el coordinador aéreo.
  • Medios terrestres: Equipos Presa y Bravo del Cabildo, personal del Cecopin, Consorcios de Bomberos de Telde y San Mateo, Guardia Civil, Policía Canaria, Policía Nacional, Policías Locales y Protección Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Polémica en el ocio nocturno de Santa Cruz de Tenerife: las discotecas de la avenida de Anaga mueven ficha para evitar el cierre ante las quejas vecinales
  2. Más de 500 terremotos bajo el Parque Nacional del Teide: el IGN confirma una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife
  3. Sale a flote en Tenerife una lancha similar a las usadas para transportar hachís desde Marruecos
  4. Santa Cruz de Tenerife activa la cuenta atrás para restringir el tráfico: el pleno aprueba la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones
  5. Canarias da un paso más hacia la inclusión: Educación obligará a los profesores a formarse en diversidad y bienestar para dar clase
  6. El bar italiano de Tenerife que conquista con sus desayunos: sirve uno de los mejores cappuccinos de la isla
  7. La Seguridad Social lo hace oficial: los trabajadores que hayan nacido entre 1960 y 1970 podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación cumpliendo estos requisitos
  8. Álvaro Cervera espera dos fichajes más y prefiere a Sabina cedido

Dan por controlado el incendio que afectaba a Gran Canaria tras quemar entre ocho y diez hectáreas

Dan por controlado el incendio que afectaba a Gran Canaria tras quemar entre ocho y diez hectáreas

¿Qué es iQue Player? Descubre la Nintendo 64 integrada en un mando que solo se vendió en China

¿Qué es iQue Player? Descubre la Nintendo 64 integrada en un mando que solo se vendió en China

El incendio de un transformador deja sin luz a miles de vecinos y obliga a cerrar el consultorio médico en el sur de Tenerife

El incendio de un transformador deja sin luz a miles de vecinos y obliga a cerrar el consultorio médico en el sur de Tenerife

Marlaska afirma que el objetivo es "evitar que se unan los tres incendios"

Marlaska afirma que el objetivo es "evitar que se unan los tres incendios"

Ni dejarla sola ni volver a por ella: cómo actuar si hay un incendio y tienes mascota, según los expertos

Ni dejarla sola ni volver a por ella: cómo actuar si hay un incendio y tienes mascota, según los expertos

Ceviches, causas y ají de gallina: la propuesta culinaria de la III Feria Peruana en Tenerife

Ceviches, causas y ají de gallina: la propuesta culinaria de la III Feria Peruana en Tenerife

Miguel Benito, abogado laboralista, lo confirma: "Las mutuas timan a los trabajadores con este truco"

Miguel Benito, abogado laboralista, lo confirma: "Las mutuas timan a los trabajadores con este truco"

El sufrimiento de los camellos y los caballos en las pirámides de Giza impulsa un cambio que transformará el turismo en Egipto

El sufrimiento de los camellos y los caballos en las pirámides de Giza impulsa un cambio que transformará el turismo en Egipto
Tracking Pixel Contents