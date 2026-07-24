Accidente de tráfico en Santa Cruz de Tenerife: un motorista resulta herido grave tras sufrir una caída

Un hombre ha resultado herido de carácter grave tras sufrir un accidente de tráfico a primera hora de este viernes, 24 de julio, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El suceso tuvo lugar a las 06:39 horas en la carretera TF-4, en el tramo de enlace hacia la TF-1 en sentido sur, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) del Gobierno de Canarias recibió un aviso solicitando asistencia sanitaria urgente para un motorista accidentado.

Evacuación de urgencia al HUC

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron de inmediato los recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico:

Afectado: Varón en estado grave tras sufrir una caída de su motocicleta.

Varón en estado grave tras sufrir una caída de su motocicleta. Asistencia: El personal sanitario procedió a su valoración inicial y estabilización en el propio lugar del accidente.

El personal sanitario procedió a su valoración inicial y estabilización en el propio lugar del accidente. Traslado: Fue evacuado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Operativo policial y mantenimiento de la vía

El incidente requirió además la intervención coordinada de los servicios de seguridad y conservación de infraestructuras:

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