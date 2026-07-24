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Accidente de tráfico en Santa Cruz de Tenerife: un motorista resulta herido grave tras sufrir una caída

Un motorista ha sido evacuado en estado grave a primera hora de este viernes tras sufrir una caída mientras circulaba por la carretera TF-4

Personal del CECOES 1-1-2

Personal del CECOES 1-1-2 / E.D.

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un hombre ha resultado herido de carácter grave tras sufrir un accidente de tráfico a primera hora de este viernes, 24 de julio, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El suceso tuvo lugar a las 06:39 horas en la carretera TF-4, en el tramo de enlace hacia la TF-1 en sentido sur, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) del Gobierno de Canarias recibió un aviso solicitando asistencia sanitaria urgente para un motorista accidentado.

Evacuación de urgencia al HUC

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron de inmediato los recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico:

  • Afectado: Varón en estado grave tras sufrir una caída de su motocicleta.
  • Asistencia: El personal sanitario procedió a su valoración inicial y estabilización en el propio lugar del accidente.
  • Traslado: Fue evacuado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Operativo policial y mantenimiento de la vía

El incidente requirió además la intervención coordinada de los servicios de seguridad y conservación de infraestructuras:

Noticias relacionadas

  • Cuerpos policiales: Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil colaboraron con los equipos asistenciales y procedieron a regular la circulación e instruir el correspondiente atestado.
  • Conservación de Carreteras: Personal del servicio insular realizó labores de limpieza de la calzada para retirar restos del accidente y garantizar la seguridad del tráfico en este importante enlace viario.

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