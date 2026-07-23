Tres detenidos por intentar forzar el matrimonio de una menor de 14 años interceptada en el aeropuerto Tenerife Norte

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la detención de tres personas implicadas en un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso. La operación ha concluido con la localización en Italia del presunto comprador y promotor del enlace, quien ya ha ingresado en prisión preventiva a la espera de su extradición a territorio español.

El origen de las investigaciones se remonta al 6 de julio de 2025, cuando los efectivos policiales interceptaron en el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna (Los Rodeos) a un hombre adulto que pretendía embarcar junto a una menor de 14 años de edad. La joven portaba la documentación de otra mujer seis años mayor con el objetivo de suplantar su identidad y eludir las alertas policiales.

Desaparición y alerta desde el centro de acogida

La menor se encontraba bajo tutela en un centro de acogida de la isla de Tenerife, desde donde se había interpuesto formalmente una denuncia por su desaparición horas antes. La voz de alarma de los propios compañeros del centro —quienes observaron a la joven en compañía de un sospechoso en una parada de guaguas cercana— resultó crucial para coordinar el dispositivo en el recinto aeroportuario.

Tras proceder a la identificación de ambos en la terminal, los agentes constataron la falsedad documental y procedieron al arresto inmediato del varón encargado de su custodia y traslado.

Pago de dote en Italia y falsificación documental

Las declaraciones recabadas a la menor permitieron reconstruir la red de coacciones a la que estaba siendo sometida:

Presiones y amenazas: La joven recibía de forma continuada intimidaciones por parte de un hombre residente en Italia para forzar la celebración del matrimonio.

La joven recibía de forma continuada intimidaciones por parte de un hombre residente en Italia para forzar la celebración del matrimonio. Pago de dote: El sospechoso afincado en Italia abonó una dote económica a la familia de la adolescente para que presionaran a la menor y facilitaran su entrega.

El sospechoso afincado en Italia abonó una dote económica a la familia de la adolescente para que presionaran a la menor y facilitaran su entrega. Entramado logístico: Un segundo implicado fue detenido en España como responsable de conseguir el pasaporte falso de la mujer mayor de edad, mientras que el interceptado en Tenerife tenía asignada la labor de llevar a la víctima hasta Italia.

Cooperación internacional y extradición

Entre las pertenencias incautadas en el aeropuerto figuran dispositivos móviles e información documental clave para el avance de la causa judicial.

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El pasado mes de mayo, la cooperación judicial internacional permitió la localización y arresto en Italia del principal investigado y promotor de la compra de la menor. Tras comparecer ante la autoridad judicial transalpina, se decretó su ingreso en prisión mientras se tramita la orden de extradición para ser juzgado en España.