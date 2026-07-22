Sale a flote en Tenerife una lancha similar a las usadas para transportar hachís desde Marruecos

Frente a las costas del Sur de Tenerife salió a flote una lancha semirrígida similar a las usadas para transportar hachís desde Marruecos.

La embarcación semirrígida fue localizada en aguas de la comarca Sureste de la Isla, de forma concreta, en la zona de Güímar.

La Policía Local de Güímar, en coordinación con Salvamento Marítimo, mantiene desde el pasado martes el seguimiento de una embarcación semisumergida.

Según la información ofrecida por el cuerpo de seguridad, parece que se trata de una embarcación que, de forma habitual, se relaciona con el tráfico irregular de personas o de sustancias estupefacientes (narcolancha).

Varios meses hundida

Según se pudo comprobar con las imágenes tomadas por el dron de la Policía Local, esta embarcación puede llevar varios meses hundida y ahora ha salido a flote, o al menos, semisumergida en otro lugar de la costa.

Así se desprende de que, bajo la línea de flotación, existe ya una cantidad significativa de lo que se denomina como organismos incrustantes, que, según biólogos consultados y la temperatura del agua, tardan de uno a tres meses en colonizar un objeto hundido.

En estos momentos, el principal objetivo es garantizar la seguridad marítima y evitar que suponga un peligro para la navegación.

Remolque

La embarcación se encuentra aproximadamente a cincuenta metros de la costa. Ya se valora su retirada, bien mediante su extracción por tierra o mediante remolque por mar.

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No obstante, el estado de la mar hasta la tarde de este miércoles hacían que dichas labores no pudieran realizarse con seguridad, según la Policía Local.