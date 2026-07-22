Rescatan ilesos a siete ocupantes de un velero encallado en la costa de La Palma

Un velero de alquiler con siete personas a bordo quedó encallado durante la tarde del lunes en la playa de Los Guinchos, en el municipio palmero de Breña Baja. Todos los ocupantes, de nacionalidad israelí, fueron rescatados sin que se registraran daños personales.

El incidente se produjo alrededor de las 18:00 horas del lunes 20 de julio, cuando la embarcación navegaba hacia la Marina de Santa Cruz de La Palma. Por causas que todavía se investigan, el velero terminó varado junto a la costa, en las inmediaciones del polígono industrial de Los Guinchos.

Agentes de la Policía Portuaria acudieron al lugar y auxiliaron a los viajeros, que fueron trasladados posteriormente al Puerto de Santa Cruz de La Palma. La actuación se desarrolló sin necesidad de informar de heridos ni de asistencias sanitarias de consideración.

La embarcación continúa en la zona a la espera de que la empresa propietaria organice su retirada. Mientras duren los trabajos, varios accesos a la playa permanecerán cerrados por motivos de seguridad.

El barco se dirigía a la Marina de Santa Cruz de La Palma

El velero tenía previsto llegar a la Marina de La Palma, situada dentro del recinto portuario de la capital insular. Estas instalaciones están destinadas a embarcaciones deportivas y de recreo y cuentan con pantalanes y distintos servicios para sus usuarios.

La información disponible no precisa qué provocó que el barco se desviara de su trayectoria antes de alcanzar el puerto. Tampoco se ha comunicado, por ahora, la existencia de una avería mecánica o de un fallo en los sistemas de navegación.

La embarcación terminó en la playa de Los Guinchos, una zona situada cerca de la capital palmera y próxima a diferentes instalaciones industriales. La posición en la que quedó el barco y el estado del mar condicionarán el procedimiento necesario para recuperarlo.

Los bomberos recuperaron las pertenencias de los ocupantes

Una vez que los siete viajeros se encontraban a salvo, efectivos del Servicio de Bomberos de La Palma accedieron al interior del velero para retirar su documentación y sus efectos personales.

Esta segunda intervención permitió recuperar las pertenencias que no pudieron ser trasladadas durante el rescate inicial. Los ocupantes ya se encontraban en las instalaciones portuarias cuando los bomberos realizaron esta labor.

La prioridad del operativo fue garantizar primero la seguridad de las personas y, posteriormente, controlar los posibles riesgos derivados de la presencia de la embarcación en la costa.

Hasta el momento no se ha informado de daños ambientales ni de la existencia de fugas de combustible. No obstante, antes de iniciar la retirada deberá revisarse el estado del casco y comprobarse que las maniobras pueden realizarse sin provocar vertidos o nuevos desperfectos.

Cierran varios accesos a la playa de Los Guinchos

Algunos accesos a la playa han quedado clausurados debido al fuerte oleaje, mientras que otros fueron cerrados por decisión de la Guardia Civil para mantener despejada el área de intervención.

La restricción pretende evitar que vecinos o visitantes se aproximen al velero mientras permanece inmovilizado junto a la orilla. El movimiento del mar, las piezas que hayan podido desprenderse y las maniobras con maquinaria o equipos de remolque pueden generar riesgos en el entorno.

Las autoridades no han comunicado cuánto tiempo se mantendrán los cierres. La reapertura dependerá de la evolución del estado del mar y de la finalización de los trabajos para sacar la embarcación.