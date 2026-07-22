Desarticulan dos grupos implicados en 102 robos en una tienda del aeropuerto Tenerife Sur

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado dos grupos presuntamente dedicados a cometer hurtos en un establecimiento comercial del aeropuerto Tenerife Sur. La investigación ha permitido detener o investigar a 92 personas, a las que se atribuyen al menos 102 delitos cometidos de forma continuada.

La actuación se ha desarrollado dentro de la operación 'Tonfa TF', dirigida por agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del aeropuerto tinerfeño y funcionarios de Vigilancia Aduanera.

Las mercancías sustraídas estaban valoradas en 87.237 euros. Los objetivos principales eran perfumes de alta gama y cartones de tabaco, productos fáciles de ocultar y transportar debido a su tamaño y con un elevado valor de reventa. Los investigadores han recuperado efectos por un importe superior a los 45.000 euros.

Entraban en las tiendas en grupos de dos o más personas

Los agentes determinaron que los sospechosos empleaban un procedimiento similar en los diferentes hurtos. Accedían al establecimiento en grupos formados por dos o más integrantes y se repartían las tareas para reducir el riesgo de ser descubiertos.

Mientras una parte del grupo vigilaba los movimientos de los trabajadores y comprobaba que no estaban siendo observados, los demás seleccionaban los artículos y los introducían en bolsas o mochilas.

Una vez escondidos los productos, abandonaban la tienda sin pasar por caja. La coordinación entre los participantes permitía mantener distraído al personal y ocultar los efectos en pocos minutos.

Los perfumes y el tabaco constituían la mayor parte de los artículos sustraídos. La investigación atribuye a los implicados mercancía valorada en 87.237 euros. Aunque se ha recuperado una parte importante de los efectos, otros artículos ya habían salido del circuito comercial y no pudieron ser localizados.

Los implicados fueron localizados en siete aeropuertos

El análisis de la información permitió identificar y localizar a los sospechosos fuera de Tenerife. Las detenciones o actuaciones como investigados se practicaron en los aeropuertos de Sevilla, Barcelona, Málaga, Madrid, Gran Canaria, Fuerteventura y Elche.

Para desarrollar esta fase fue necesaria la colaboración de unidades de la Guardia Civil pertenecientes a las comandancias de las distintas provincias. Este despliegue permitió actuar cuando las personas investigadas pasaban por otras instalaciones aeroportuarias.

La cifra de 92 personas incluye tanto a detenidos como a investigados. Esto significa que no todos fueron arrestados: algunos prestaron declaración o quedaron vinculados a las diligencias sin ser privados de libertad.

Las pesquisas permitieron además diferenciar la existencia de dos grupos criminales, cuyos integrantes presuntamente actuaban de manera organizada para sustraer y sacar la mercancía de las tiendas.

Una investigación conjunta de Guardia Civil y Aduanas

La operación fue desarrollada conjuntamente por Vigilancia Aduanera y la UDAIFF de la Sección de la Guardia Civil en Tenerife Sur.

Una vez terminada la fase policial de la operación, las diligencias instruidas fueron entregadas a los juzgados de Granadilla de Abona, partido judicial al que pertenece el entorno del aeropuerto Tenerife Sur.