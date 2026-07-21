Un policía fuera de servicio detiene a un varón por agredir a una mujer en Santa Cruz de Tenerife

Un agente de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife que se encontraba fuera de servicio hizo posible la detención, durante la tarde del pasado sábado 18 de julio, de un hombre acusado de agredir a una mujer en plena calle.

El policía intervino para evitar que continuara la agresión y tuvo que perseguir al sospechoso por varias calles de la capital hasta que recibió el apoyo de una patrulla. Según las investigaciones, el detenido también estaría presuntamente relacionado con un hurto cometido ese mismo día en un establecimiento comercial.

El arrestado, de 46 años, presentó gran resistencia durante la detención. Mientras huía trató de deshacerse de varios objetos, aunque los agentes encontraron entre sus pertenencias una bolsa con aislamiento para evitar los sistemas antirrobo de los comercios y varias prendas que habían sido sustraídas en una tienda del centro de la ciudad.

La intervención comenzó en la avenida Asuncionistas, donde el agente fuera de servicio presenció una fuerte discusión entre el hombre y una mujer. La tensión fue aumentando hasta que el detenido golpeó a la víctima en la espalda con unas bolsas.

A continuación, la condujo por la fuerza hasta la parte trasera de unos contenedores de residuos, donde la sujetó violentamente por el cuello y la golpeó contra una pared.

En ese momento, el policía intervino para auxiliar a la mujer. El sospechoso se enfrentó al agente antes de emprender la huida.

Persecución por las principales calles de Santa Cruz de Tenerife

El policía comenzó a seguirlo mientras solicitaba apoyo y facilitaba a sus compañeros una descripción física y de la vestimenta del hombre. Al volver a darle el alto, el sospechoso inició una huida a pie por varias calles de la capital.

La persecución terminó en la calle Progreso, donde finalmente fue alcanzado. Durante la intervención, el detenido trató de agredir a los agentes para evitar su arresto, por lo que fue necesario reducirlo.

Tras ser identificado, fue trasladado a un centro sanitario, aunque rechazó recibir asistencia. Posteriormente, quedó bajo custodia en las dependencias policiales para ser puesto a disposición de la autoridad judicial.

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Las prendas que presuntamente habían sido sustraídas fueron entregadas al responsable del establecimiento comercial para que pudiera emprender las acciones legales correspondientes.