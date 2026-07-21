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El miembro del Tren de Aragua detenido en Canarias secuestró a un cirujano para robarle joyas y relojes

Un miembro del Tren de Aragua detenido en Canarias está acusado de participar en el secuestro de un cirujano plástico para robarle joyas y relojes de lujo. La investigación ha destapado una red formada por cinco integrantes de la violenta banda que planificaba asaltos contra víctimas de alto poder adquisitivo, a las que maniataban y amenazaban con pistolas para apoderarse de sus pertenencias. Más información