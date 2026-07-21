Hallan muerta a una niña de 12 años en Gran Canaria tras rescatar con vida a otro menor en el mar

Los equipos de emergencia han localizado este martes el cuerpo sin vida de una niña de 12 años en aguas de la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, después de que ella y otro menor se vieran en apuros en el mar.

Los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, que participaban en el dispositivo de búsqueda desplegado, hallaron el cadáver a 200 metros de la costa, desde la zona de las piscinas naturales, y a seis metros de profundidad.

El otro menor, un niño de 11 años, pudo ser rescatado con vida por los socorristas. Ambos, según las primeras informaciones, eran vecinos del barrio de Salto del Negro y habían ido a pasar la jornada en el litoral.

Tras ser evacuado del mar, el menor fue asistido y evacuado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias con síntomas leves de ahogamiento.

En el operativo de rescate, tras la primera llamada de alerta al 112 realizada en torno a las 13.35 horas, participaron numerosos recursos de emergencia, entre ellos un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), la Policía Local y su unidad de drones, la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, efectivos de la Policía Nacional, personal del Servicio Canario de Salud (SUC), Bomberos, Salva-Emer y Cruz Roja.

El dispositivo de rescate realizó las labores de rastreo por tierra, mar y aire hasta la localización en el agua del cuerpo, trasladado por una embarcación de la Guardia Civil al muelle de San Cristóbal. La Policía Nacional se encarga de instruir las correspondientes diligencias.

El Día

Alerta por fenómenos costeros

La intervención se produjo en un contexto de prealerta por fenómenos costeros activada por el Gobierno de Canarias desde el lunes en varias Islas, entre ellas Gran Canaria, ante la previsión de viento del nordeste y oleaje. La Dirección General de Emergencias había advertido de la posibilidad de mar combinada con olas superiores a los 2,5 metros en algunos puntos del litoral grancanario.

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Los servicios de emergencia recuerdan la importancia de extremar las precauciones en las zonas de baño, atender las indicaciones de los socorristas y evitar acercarse a zonas expuestas cuando existen condiciones adversas en el mar.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas