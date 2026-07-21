La Fiscalía mantiene dos años de cárcel para un acusado de dos agresiones sexuales en Tenerife

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife y la acusación particular han mantenido este martes su petición de dos años y medio de prisión para un hombre acusado de cometer dos agresiones sexuales con violencia contra una mujer en una vivienda de Guía de Isora. La defensa, por su parte, sostiene la inocencia del procesado y reclama su absolución.

El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde denunciante y acusado ofrecieron versiones completamente diferentes sobre lo ocurrido durante la noche del 4 al 5 de febrero de 2024.

La mujer declaró que conoció al procesado en una discoteca de la zona de Las Verónicas, en el sur de Tenerife. Posteriormente, ambos acordaron encontrarse durante las fiestas de Alcalá, núcleo costero del municipio de Guía de Isora.

Según su testimonio, el hombre le pidió quedarse a dormir en su domicilio para evitar el gasto de un hotel, puesto que tenía previsto marcharse al día siguiente. La denunciante aceptó alojarlo y reconoció que ambos se dieron algunos besos, aunque aseguró que dejó claro que no deseaba mantener otras relaciones sexuales.

El acusado negó durante la vista haber cometido cualquier agresión y afirmó que pasó la noche en la vivienda sin intentar mantener ningún acercamiento físico.

La denunciante relata dos presuntas agresiones durante la noche

La acusación sitúa los hechos dentro de la vivienda en la que la mujer residía junto con otras personas. De acuerdo con su declaración ante el tribunal, durante aquella noche se produjeron dos episodios de carácter sexual sin su consentimiento.

La mujer explicó que no presentó la denuncia inmediatamente. Según indicó, fue después de contar lo sucedido a su madre y a una amiga cuando decidió acudir a las autoridades, aproximadamente una semana más tarde. También bloqueó al acusado en su teléfono móvil.

Durante el juicio manifestó que los hechos no le han ocasionado un daño psicológico de especial gravedad. Sin embargo, relató que en una ocasión sintió pánico al creer que había visto al procesado en un establecimiento de ocio.

La presentación de la denuncia varios días después fue una de las cuestiones abordadas durante la vista. La acusación mantiene que el relato de la mujer permite considerar probados los dos delitos atribuidos al procesado.

El acusado niega cualquier contacto sexual

El hombre declaró que no ocurrió "absolutamente nada" entre ambos cuando llegaron a la vivienda. Según su versión, estuvieron previamente en las fiestas de Alcalá y fue la propia mujer quien le ofreció pasar la noche en su casa.

El procesado reconoció que la invitación le pareció extraña, especialmente porque ambos se habían besado días antes, pero insistió en que se limitó a acostarse y que no intentó mantener relaciones sexuales.

También afirmó que durante buena parte de su estancia escuchó a las otras personas que compartían la casa con la denunciante. A su juicio, esos residentes habrían oído ruidos o una discusión si se hubiese producido un enfrentamiento como el que sostiene la acusación.

El hombre declaró además que la mujer le había hablado de sus dificultades económicas y de que se encontraba en situación de desempleo. No obstante, aseguró desconocer las razones por las que presentó la denuncia.

La defensa centró parte de sus conclusiones en las que considera contradicciones relevantes entre las declaraciones de algunos testigos. También señaló que la acusación descansa principalmente en el testimonio de la denunciante.

La defensa destaca lo ocurrido a la mañana siguiente

El abogado del procesado recordó que, después de la noche en la que supuestamente se produjeron los hechos, ambos desayunaron juntos. La mujer también trasladó al hombre hasta el aeropuerto para que pudiera continuar su viaje.

La defensa utiliza este comportamiento posterior para cuestionar la versión de la acusación, aunque corresponderá al tribunal valorar este elemento junto con el resto de las declaraciones y pruebas practicadas durante el juicio.

En los procedimientos por delitos contra la libertad sexual, la declaración de la persona denunciante puede ser valorada como prueba por el órgano judicial. Su credibilidad debe analizarse atendiendo al conjunto de las circunstancias, la coherencia del relato y los posibles elementos externos que lo respalden o contradigan.

El acusado conserva en todo momento su derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 24 de la Constitución española. Esto implica que no puede ser considerado culpable mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

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La Fiscalía y la acusación particular consideran que los hechos constituyen dos delitos de agresión sexual con violencia y solicitan la imposición de dos años y medio de cárcel. La defensa rechaza esta calificación y sostiene que no hubo ningún acto sexual ni conducta forzada.