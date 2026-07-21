Detenido en el aeropuerto Tenerife Norte al recoger un peluche con 504 grados de 'cocaína rosa' ocultos

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Tenerife Norte a una persona investigada por un presunto delito de tráfico de drogas cuando se disponía a recoger un paquete en el que se habían ocultado 504 gramos de tusi en el interior de un peluche de juguete.

La detención se produjo en el marco de una operación policial contra el tráfico de sustancias estupefacientes mediante envíos de paquetería. Los agentes investigaban la entrada en Canarias de drogas de carácter químico, especialmente tusi y MDMA, procedentes de distintos puntos del territorio nacional.

Un paquete con destino a Tenerife

Según ha informado la Policía Nacional, los agentes interceptaron en el aeropuerto de Madrid uno de estos envíos con destino a Tenerife. Durante la inspección del paquete localizaron en su interior más de medio kilo de tusi, una sustancia conocida también como cocaína rosa.

La droga, según detalla el cuerpo policial, tenía como principal componente la ketamina. Tras los análisis realizados en el laboratorio, los investigadores continuaron con el dispositivo hasta identificar a la persona que debía recibir el envío en la Isla.

La droga estaba oculta en un peluche

El paquete contenía un peluche de juguete utilizado para ocultar los 504 gramos de tusi. Este método de camuflaje forma parte de las vías detectadas por la Policía Nacional en el marco de la investigación sobre el envío de sustancias sintéticas a Canarias a través de servicios de paquetería.

Una vez confirmado el contenido del paquete, los agentes procedieron a la detención del investigado en el aeropuerto de Tenerife Norte, justo cuando se disponía a recibir el envío.

Puesto a disposición judicial

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas.

La operación forma parte de las actuaciones policiales dirigidas a frenar la entrada de sustancias estupefacientes en Canarias mediante envíos desde otros puntos del territorio nacional.