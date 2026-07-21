Caos en la TF-1: un accidente y retenciones kilométricas colapsan el tráfico en el sur de Tenerife

Una complicada jornada circulatoria se está viviendo en la TF-1 de Tenerife en sentido sur, donde un accidente de tráfico sumado al habitual flujo de vehículos ha terminado por colapsar por completo la circulación en la vía principal del sur de la isla.

La situación es especialmente crítica al acumularse dos grandes retenciones consecutivas: un primer embotellamiento previo y, tramos más adelante, la cola derivada directamente del siniestro. Las hileras de vehículos frenados superan ya la altura de Parque de la Reina, generando demoras muy significativas para los conductores que se dirigen hacia los núcleos turísticos y comerciales de Arona y Adeje.

Tráfico parado y recomendación de precauciones

Los servicios de mantenimiento de carreteras y efectivos de seguridad han sido alertados para gestionar el tráfico y retirar el vehículo o vehículos implicados en el accidente con la mayor celeridad posible.

Mientras se despeja la calzada, se recomienda a los usuarios de la TF-1:

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