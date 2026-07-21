Caos en la TF-1: un accidente y retenciones kilométricas colapsan el tráfico en el sur de Tenerife
El colapso circulatorio ha afectado a decenas de conductores en dirección sur, con retenciones que sobrepasan con creces la zona de Parque de la Reina
Una complicada jornada circulatoria se está viviendo en la TF-1 de Tenerife en sentido sur, donde un accidente de tráfico sumado al habitual flujo de vehículos ha terminado por colapsar por completo la circulación en la vía principal del sur de la isla.
La situación es especialmente crítica al acumularse dos grandes retenciones consecutivas: un primer embotellamiento previo y, tramos más adelante, la cola derivada directamente del siniestro. Las hileras de vehículos frenados superan ya la altura de Parque de la Reina, generando demoras muy significativas para los conductores que se dirigen hacia los núcleos turísticos y comerciales de Arona y Adeje.
Tráfico parado y recomendación de precauciones
Los servicios de mantenimiento de carreteras y efectivos de seguridad han sido alertados para gestionar el tráfico y retirar el vehículo o vehículos implicados en el accidente con la mayor celeridad posible.
Mientras se despeja la calzada, se recomienda a los usuarios de la TF-1:
- Extremar la precaución: Reducir la velocidad con bastante antelación al aproximarse al final de las colas para evitar colisiones por alcance.
- Tomar vías alternativas: En la medida de lo posible, desviarse por las vías secundarias o la carretera general del sur (TF-28) antes de llegar a la zona del embotellamiento.
- Consultar el tráfico en tiempo real: Utilizar aplicaciones de navegación para evaluar los tiempos de demora estimados antes de emprender el trayecto hacia el sur.
- Accidente mortal de tráfico en el sur de Tenerife: fallece el conductor de una moto en Arona
- Es oficial: la UE cambia los billetes de avión a partir de este verano y los pasajeros tendrás más derechos en sus vuelos
- Tenerife contempla 80 obras en 200 kilómetros de carreteras hasta 2029 con una inversión superior a 200 millones
- La casa de Amaro Pargo en Machado revive en tres dimensiones
- El guachinche de Tenerife que mantiene su sabor auténtico: las habichuelas de la casa se han convertido en un plato imprescindible
- EL DÍA te ofrece gratis este lunes, 20 de julio, una edición histórica y especialmente completa para celebrar la victoria de España en el Mundial
- Pedri, el ‘puntal’ de Tegueste campeón del Mundo
- Muere un hombre atrapado por la hélice del barco de su amigo en La Palma