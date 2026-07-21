Caen cinco miembros de la red criminal 'El tren de Aragua': un detenido en Tenerife y cuatro a prisión

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una célula de la organización criminal internacional 'El Tren de Aragua' asentada en España y dedicada a cometer asaltos con extrema violencia en viviendas de personas de alto poder adquisitivo. El operativo conjunto se ha saldado con la detención de cinco personas en Madrid, Ciudad Real, Orense, Ibiza y Tenerife, habiéndose decretado el ingreso en prisión provisional para cuatro de ellas.

La investigación comenzó a principios de año, tras un grave suceso ocurrido en enero de 2026 en una urbanización de lujo en las proximidades de León. En aquel asalto, los delincuentes abordaron a los moradores encapuchados y con armas de fuego, amordazándolos y atándolos de pies y manos con bridas y cinta adhesiva en presencia de menores de edad. Durante el atraco se apoderaron de relojes y joyas valorados en más de 100.000 euros, así como de 10.000 euros en efectivo, e intentaron sin éxito realizar transferencias bancarias desde los móviles de las víctimas.

Seguimientos previos y 'modus operandi' violento

Las indagaciones policiales revelaron un alto grado de planificación por parte de la banda criminal. Los asaltantes alquilaban alojamientos en el entorno de sus objetivos días antes de actuar para someter a las víctimas a estrictos seguimientos, vigilancias y análisis de sus rutinas.

Para dificultar la acción de la justicia, abordaban a las víctimas en los accesos a sus viviendas para introducirlas a la fuerza, utilizaban pasamontañas, colocaban placas de matrícula falsificadas en vehículos previamente robados y no dudaban en calcinar los coches tras cometer los robos.

Registros en Tenerife y abundante droga incautada

Tras identificar a la cúpula del entramado, los agentes desplegaron un operativo simultáneo con seis registros domiciliarios, entre ellos uno realizado en Tenerife y otro en Ibiza, zonas donde la organización se mantenía asentada.

Durante los registros, la Policía y la Guardia Civil intervinieron:

Sustancias estupefacientes: Más de 500 gramos de cocaína rosa (tusi), 182 gramos de MDMA/metanfetamina, más de 100 pastillas preparadas para su venta, un kilo de sustancia de corte y utensilios de elaboración.

Más de 500 gramos de cocaína rosa (tusi), 182 gramos de MDMA/metanfetamina, más de 100 pastillas preparadas para su venta, un kilo de sustancia de corte y utensilios de elaboración. Armamento y material logístico: 50 cartuchos de arma corta, matrículas falsas, prendas de vestir de interés para la causa y más de 5.700 euros en efectivo.

50 cartuchos de arma corta, matrículas falsas, prendas de vestir de interés para la causa y más de 5.700 euros en efectivo. Pruebas clave: Teléfonos móviles empleados para la coordinación y numerosa documentación que prueba la planificación pormenorizada de sus asaltos.

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A los cinco arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia e intimidación, detención ilegal, tenencia ilícita de armas, lesiones, daños, robo de vehículo a motor y delitos contra la salud pública.