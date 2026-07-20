Muere un hombre atrapado por la hélice del barco de su amigo en La Palma

Un hombre, de más de 65 años y natural del municipio de Garafía, falleció en la jornada de ayer tras sufrir heridas causadas por la hélice de una embarcación de recreo en aguas de la costa oeste de La Palma, en concreto en el municipio de Puntagorda, según confirmó la Guardia Civil.

La víctima y el patrón del barco eran muy amigos y habían acudido a dicho enclave a disfrutar de una jornada de pesca, tal y como habían hecho en innumerables ocasiones desde hacía varias décadas.

Según los datos que han trascendido, la persona fallecida residía en el término municipal de Los Llanos de Aridane, mientras que el patrón de la embarcación procede de Puntagorda y es de edad avanzada también.

Activación del servicio

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias recibió el aviso del suceso y de que una persona había sufrido heridas por una hélice.

La sala operativa del 1-1-2 activó en un primer momento el helicóptero del Grupo de Emergencias y Seguridad (GES), una lancha semirrígida de bomberos y a agentes de la Guardia Civil.

El grave accidente marítimo requirió de la intervención de estos y otros recursos de seguridad y emergencias, como personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y un helicóptero del Instituto Armado.

Investigación

Debido a las características del incidente, la investigación del caso ha sido asumida por agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Los Llanos de Aridane, que se encargan de determinar cómo ocurrió el accidente y qué factores pudieron intervenir.

Estos profesionales también tuvieron el apoyo de integrantes del Laboratorio de Criminalística del citado cuerpo de seguridad.

Según la información disponible, el cuerpo habría quedado atrapado bajo la embarcación, por lo que los equipos de emergencia trabajaron para poder recuperarlo.

Para ello, bomberos del parque de La Laguna se desplazaron hasta el lugar y debieron realizar una inmersión con los equipos subacuáticos.

Puerto de Tazacorte

La embarcación de recreo implicada en el accidente fue remolcada hasta el Puerto de Tazacorte, mientras continuaron las actuaciones de los servicios de emergencia y de los agentes encargados de la investigación.

Además de los trabajos para recuperar el cuerpo, los servicios sanitarios fueron requeridos para asistir al patrón de la embarcación, que sufrió una crisis de ansiedad tras el accidente.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para reconstruir los momentos previos al impacto con las hélices y determinar la posición de la víctima y de la embarcación en el momento del suceso.

Costa oeste

La tragedia ocurrió en una zona que se suele utilizar para la práctica de la pesca y a la que solo se puede llegar por barco, ya que buena parte de la franja litoral de Puntagorda está formada por acantilados.

De forma concreta, la muerte ocurrió en el tramo de mar comprendido entre el Porís de Tijarafe y El Puerto de Puntagorda.

Esa parte de las aguas próximas a la costa oeste de La Palma suele ser frecuentada por embarcaciones de recreo que tienen su base en el puerto de Tazacorte, como era el caso de la implicada en el suceso, y que se aproximan a parajes como Cueva Bonita o a El Porís de Tijarafe, entre otros.

"Tragedia absoluta"

El alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez Lorenzo, calificó los hechos como «una tragedia absoluta», en la que estuvieron implicados dos hombres que son amigos de toda la vida, que han compartido centenares de jornadas de pesca juntos y otras actividades.

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El regidor calificó a ambos ciudadanos como serios, moderados y responsables, por lo que no se explica qué pudo ocurrir para que uno de ellos perdiera la vida bajo la embarcación de recreo por las lesiones causadas por la hélice.