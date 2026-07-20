Detenido en el aeropuerto Tenerife Sur un hombre buscado por intentar matar a otro en Adeje

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en el Aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía por su presunta relación con una tentativa de homicidio ocurrida en el municipio de Adeje en diciembre de 2025.

El arresto se produjo cuando el varón llegaba a la Isla en un vuelo procedente de Liverpool, en el extranjero. Sobre él pesaba una orden de búsqueda por unos hechos investigados desde finales del pasado año.

La agresión ocurrió en un complejo de Adeje

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar en diciembre de 2025 en un complejo situado en el municipio de Adeje, en el sur de Tenerife.

La víctima sufrió varios ataques con un arma blanca de grandes dimensiones en zonas vitales, entre ellas el cuello. Logró sobrevivir gracias a la intervención de un testigo, según detalla el cuerpo policial.

Tras la agresión, la persona presuntamente responsable consiguió huir, por lo que la investigación permanecía abierta desde entonces.

Tenía una orden de búsqueda en vigor

El detenido fue localizado y arrestado en el Aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía a su llegada a la Isla. La Policía Nacional lo vincula con la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Además, según la información policial, al arrestado le constan diversas causas pendientes por conducción temeraria, atentado a agentes de la autoridad y lesiones.