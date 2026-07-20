Accidente de tráfico en el norte de Tenerife: los bomberos rescatan a dos personas tras volcar su coche en Los Silos

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, pertenecientes al parque de Icod de los Vinos, se desplegaron de urgencia durante la noche de este pasado domingo 19 de julio para llevar a cabo el rescate de dos personas que habían quedado atrapadas en el interior de su vehículo tras sufrir un siniestro vial en el municipio de Los Silos.

El accidente se produjo a las 23:30 horas en una carretera secundaria de la franja costera que conduce hacia la zona de La Caleta de Interián. A esa hora, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) recibió una llamada de aviso alertando sobre el vuelco de un turismo en la calzada, precisando asistencia de los equipos de extinción y salvamento para evacuar a sus ocupantes.

Maniobras de estabilización y rescate de los ocupantes

A su llegada a la zona del impacto, los bomberos comprobaron que el automóvil se encontraba inestable a causa del vuelco. Tras asegurar el entorno y calzar el vehículo con material técnico para evitar desplazamientos accidentales durante la intervención, los efectivos accedieron al habitáculo y lograron liberar a las dos víctimas a través de una de las puertas traseras.

Una vez rescatados, el personal sanitario desplazado en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) procedió a la valoración inicial y asistencia médica de ambos afectados.

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Control de la zona e investigación de las causas

En el operativo de emergencia participaron asimismo agentes de la Guardia Civil, quienes acordonaron la zona para facilitar las labores de rescate de los bomberos y la atención del SUC, asumiendo la realización del correspondiente atestado policial para clarificar las causas que provocaron la pérdida de control y posterior vuelco del automóvil.