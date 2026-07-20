Accidente mortal de tráfico en el sur de Tenerife: fallece el conductor de una moto en Arona

Un trágico accidente de tráfico se ha cobrado la vida de un hombre de 56 años en el sur de Tenerife durante la noche de este pasado domingo 19 de julio. Los hechos se registraron en torno a las 23:45 horas en la conocida avenida Antonio Domínguez, ubicada dentro del término municipal de Arona.

A esa hora, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) del Gobierno de Canarias comenzó a recibir llamadas de alerta donde se informaba de una colisión entre un turismo y una motocicleta, advirtiendo de que el conductor del vehículo de dos ruedas había salido despedido y requería atención médica de máxima urgencia en la vía pública.

Maniobras de reanimación sin resultado favorable

Desde la sala operativa del 1-1-2 se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios, movilizando una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

A su llegada al punto del choque, el personal sanitario comprobó que el motorista presentaba lesiones de extrema gravedad y que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Pese a los intensos esfuerzos de los facultativos, que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante varios minutos, no fue posible revertir la situación y se tuvo que confirmar su fallecimiento en el mismo lugar del suceso.

Diligencias policiales y atestado del siniestro

Efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar de la colisión para colaborar con el resto de los recursos de emergencia y acordonar el perímetro, garantizando la seguridad en la vía durante la intervención de los equipos sanitarios.

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Por su parte, agentes de la Policía Local de Arona se hicieron cargo de regular el tráfico e instruir el correspondiente atestado policial para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto entre ambos vehículos.